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Продавцы и кассиры представлялись рабами в новосибирском ресторане ради чаевых

НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Стало известно, как на чеке из «Гастрокорта» на улице Ленина в Новосибирске появилась надпись «помогите, я в рабстве». О результатах проверки «ФедералПресс» рассказали в прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции в Новосибирской области проведена проверка в ходе, которой установлены и опрошены владелец торгового павильона, а также продавец-кассир, выдававший чек с указанной надписью покупателю», — уточнили в ведомстве.

Опрошенные сообщили, что надпись размещалась на чеках по согласованию с руководством и работником для получения дополнительных чаевых и прописывалась в каждой программе. Однако никаких действий полиция не предприняла, так как не было установлено признаков уголовно-наказуемых деяний.

Напомним, сотрудники новосибирского бара просили спасти их из рабства. Инцидент произошел в январе 2024 года, однако посетители заявляли, что кассовые чеки с просьбами о спасении появлялись в ресторане на протяжении нескольких лет.

Ранее редакция публиковала подробный материал о чаевых, которые перешли в онлайн. Средний размер чаевых в России по итогам 2022 года вырос на 14% и составил 287 рублей, в Новосибирской области 243 рубля.

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