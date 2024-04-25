Продавцы и кассиры представлялись рабами в новосибирском ресторане ради чаевых

Опрошенные сообщили, что надпись размещалась на чеках по согласованию с руководством и работником для получения дополнительных чаевых и прописывалась в каждой программе. Однако никаких действий полиция не предприняла, так как не было установлено признаков уголовно-наказуемых деяний.