Придорожный сервис для туристов создадут в Иркутской области

«Основной блок мероприятий направлен на реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Ольхонском районе. Одним из приоритетных направлений является создание асфальтобетонной дороги на острове Ольхон от паромной переправы до посёлка Хужир, а также в самом посёлке, ремонт дороги от посёлка Хужир до деревни Харанцы и ряд других», — прокомментировал глава региона.