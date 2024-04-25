Придорожный сервис для туристов создадут в Иркутской области

В Иркутской области разработают план придорожного сервиса в привлекательных для туристов местах. Мероприятия по развитию Ольхонского района с 2022 по последующие годы обсудили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правителе6ьства Иркутской области.
«Основной блок мероприятий направлен на реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Ольхонском районе. Одним из приоритетных направлений является создание асфальтобетонной дороги на острове Ольхон от паромной переправы до посёлка Хужир, а также в самом посёлке, ремонт дороги от посёлка Хужир до деревни Харанцы и ряд других», — прокомментировал глава региона.
В 2022 году был разработан документ, в который вошли строительство, капремонт объектов, создание инфраструктуры, цифровое развитие. Все работы планируется завершить до 2027 года. За это время отремонтируют инфекционное отделение больницы в посёлке Еланцы, школы в посёлках Хужир, Онгурен и Еланцы.
Также построят мусороперегрузочную станцию в посёлке Хужир. Кроме того, сейчас специалисты ведут поиски подземных вод для создания центрального водоснабжения в Ольхонском районе. Питьевая вода станет доступна для 16 населенных пунктов района.