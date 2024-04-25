В Иркутске пройдет более 200 мероприятий ко Дню Победы

Более 200 мероприятий организуют в Иркутске к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В программе будут традиционные концерты и тематические акции. Старт положит траурная церемония на Амурском кладбище 7 мая в 11:00. Следом в 11:30 пройдет памятное возложение венков у памятника маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщают на сайте администрации Иркутска.
— На бульваре Гагарина, 9 организуют площадку, посвященную 100-летию со дня рождения советского и российского поэта Булата Окуджавы. Можно будет принять участие в акции «Открытый микрофон»: исполнить патриотические песни или прочитать стихи на военную тематику, — отметили в администрации.
Главное празднование начнется 9 мая в 11:00. Напротив здания правительства Иркутской области пройдет шествие силовых структур с демонстрацией военной техники. Концерт «День Победы» пройдет на площади графа Сперанского — он начнется в 14:30.
Завершится день ярким салютом на Нижней Набережной в 22:00. Для контроля за соблюдением правопорядка на всех мероприятиях будет дежурить полиция.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что для проведения шествия «Бессмертный полк» предложили два новых формата. Один из них предполагает размещение фотографий героев войны на общественном транспорте.