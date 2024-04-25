В Иркутске пройдет более 200 мероприятий ко Дню Победы

Более 200 мероприятий организуют в Иркутске к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В программе будут традиционные концерты и тематические акции. Старт положит траурная церемония на Амурском кладбище 7 мая в 11:00. Следом в 11:30 пройдет памятное возложение венков у памятника маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщают на сайте администрации Иркутска.