Стало известно, как школьники Иркутской области будут учиться в мае

Помимо графика учебы в мае в прямом эфире напомнили о мерах психологической поддержки учащихся в школах, в трудной ситуации ребенок всегда может обратиться на специальный телефон доверия. Кроме этого прозвучали ответы на вопрос о том, как обезопасить детей во время летних каникул: для этого школы организуют различные профилактические мероприятия и беседы с родителями.