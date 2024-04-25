Стало известно, как школьники Иркутской области будут учиться в мае

В ходе прямого эфира центра управления регионом Иркутской области министр образования Приангарья Максим Парфенов ответил на вопросы о работе общеобразовательных учреждений в мае. Он пояснил, что учебный график самостоятельно составит каждый из учебных центров региона.
— Школы, колледжи и техникумы, которые работают по шестидневной неделе, либо продолжают работать по субботам в майские дни, либо отдыхают в выходные и праздники, как по пятидневному формату. В любом случае, вопрос посещения ребенком школы можно решить с ее администрацией индивидуально, — рассказал Максим Парфенов.
Важно уточнить, что в этом году в мае есть и нерабочий день для всех центров образования — это 14 мая, региональным законом дата объявлена Единым Днем памяти.
Помимо графика учебы в мае в прямом эфире напомнили о мерах психологической поддержки учащихся в школах, в трудной ситуации ребенок всегда может обратиться на специальный телефон доверия. Кроме этого прозвучали ответы на вопрос о том, как обезопасить детей во время летних каникул: для этого школы организуют различные профилактические мероприятия и беседы с родителями.