На природе — не расслабляться! С приходом жары в Башкирии проснулись клещи

В Башкирии пришла настоящая жара, а с теплом проснулись и клещи. Совсем скоро первомайские праздники — многие уже задумываются об отдыхе на природе и открытии дачного сезона. Расскажем, как обезопасить себя зловредных кровососов, куда отнести клеща, если укуса избежать не удалось, а также кому и где можно привиться от клещевого энцефалита.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 18 апреля с начала сезона в Башкирии было зарегистрировано 138 обращений по поводу присасываний клещей, причем 65 случаев пришлось на детей. По сравнению с 2023 годом, цифры относительно успокаивающие: в прошлом сезоне в это время клещи покусали уже 582 человек, включая 225 детей.

А вот на оперативном совещании в мэрии Уфы представитель Роспотребнадзора Ляйсан Усманова озвучила уже «подросшие» цифры: число пострадавших от укусов клещей выросло до 676 человек, включая 285 детей. При этом есть и хорошие новости: случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнью Лайма) пока не выявлено. Еще четырех энцефалитных клещей обнаружили на исследовании в лабораториях, еще 11 — являлись носителями боррелиоза.

Если говорить о статистике за 2023 год, то всего за прошедший сезон в Башкирии было зафиксировано 10,2 тысячи случаев укуса. Половина из них встретилась с кровососами во время отдыха на природе. Еще 30,2% — на дачах и садовых участках, 14,6% — на кладбищах, а 8,8% — в городе. При этом 16 человек все же заразились клещевым энцефалитом, а еще 29 — болезнью Лайма.

В УФЕ НАЧАЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ ПАРКИ И СКВЕРЫ

В свою очередь, чтобы защитить население, власти республики начали проводить акарицидные обработки территорий для снижения популяции клещей. На сегодняшний день уже обработаны многие парки и скверы в Уфе, в планах на ближайшие дни — обработка городских лесов, парка ВДНХ, сквера «Зеленая Роща», Ботанического сада, Парка Победы и других популярных мест отдыха горожан.

Особое внимание будет уделено обработке пляжей перед началом купального сезона. Речь идет о пляжах «Кашкадан», «Солнечный», «Берег Солнца», «Затон» и др.

В Роспотребнадзоре отметили, что работы по обработке проводятся строго по графику, который, впрочем, может меняться из-за погодных условий. Преимущественно специалисты выходят на территории ранним утром или ночью, чтобы не мешать обычной жизни горожан. В случае дождей или снегопадов, процедура обработки может быть перенесена, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ

Клещи являются переносчиками множества опасных инфекционных заболеваний, самыми опасными которыми являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Без своевременного лечения они могут привести к тяжелым последствиям, включая инвалидность и даже летальный исход. Причем заразиться можно не только напрямую через укус, но и, например, после употребления сырого некипяченого молока животных, которые пасутся на территориях с высоким риском заражения клещами. Сюда же относятся и продукты, изготовленные из такого молока — сметана, творог. Поэтому в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют приобретать их исключительно у проверенных продавцов, у которых есть все необходимые ветеринарные заключения.

А ЧТО С ПРИВИВКОЙ?

Защититься от укусов клещей поможет соблюдение правил безопасности во время нахождения на природе, использование специальных средств защиты, но самым надежным способом является вакцинация от клещевого энцефалита. Поскольку практически все районы Башкирии являются эндемичными, привиться можно в государственных поликлиниках. Так, на конец марта 2024 года в республике вакцинацию уже завершили более 17 тысяч человек, в том числе — 12 тысяч из профессиональных групп риска.

Кому же в первую очередь полагается бесплатная прививка? Это жители (или приезжающие сюда на длительный срок) эндемичных по клещевому энцефалиту районов, работники сельскохозяйственной, строительной, гидромелиоративной, геологической, экспедиционной, заготовительной, промысловой, дератизационной и дезинсекционной отраслей; работники по лесозаготовке, расчистке и благоустройству лесов, зон оздоровления и отдыха, а также лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Процесс формирования планов прививок в медицинских организациях начинается в сентябре, а объем закупаемых вакцин утверждается до 15 октября. Для включения в план прививок на следующий год необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту в августе-сентябре. Вакцинация проводится круглогодично и состоит из двух прививок с оптимальным интервалом 5−7 месяцев.

Важно отметить, что клещевые вакцины не делятся на первый и второй компоненты, и их можно использовать взаимозаменяемо. Это означает, что можно начать вакцинацию одной вакциной, продолжить другой, а ревакцинацию провести третьей. В частных клиниках получить прививку можно платно. На выбор предоставляются две вакцины: «ЭНЦЕВИР» и «КЛЕЩ-Э-ВАК», цены разнятся от 750 до 2200 рублей (вакцинация детей, а также вакцинация с предварительной консультацией врача стоят дороже).

КУДА ОТНЕСТИ КЛЕЩА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Если все же не удалось избежать укуса, то важно обезопасить себя с помощью обращения в специализированные лаборатории, где исследуют клеща и смогут выявить у насекомого заболевание.

Жители Уфы могут обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Шафиева, д. 7, Карла Маркса, д. 69). Филиалы центра также есть в других городах региона:

Экстренную иммунопрофилактику против клещевого энцефалита на территории Уфы можно провести в медицинских организациях:

Будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов и защитите себя и своих близких от этого опасного заболевания. Собственная безопасность должна быть всегда в приоритете, а меры предосторожности помогут наслаждаться теплым сезоном без лишних переживаний.

НА ЗАМЕТКУ

О чем же важно помнить, отправляясь на природу? Специалисты Роспотребнадзора советуют выбирать светлую и закрытую одежду, высокую обувь и не забывать о головном уборе. Открытые участки кожи и одежду обработайте репеллентами. Вернувшись домой, тщательно осмотрите себя и детей.

Если вы все же обнаружили клеща на своем теле, не паникуйте. Как можно быстрее обратитесь в медицинское учреждение для безопасного удаления кровососа. Конечно, можно попытаться сделать это самостоятельно с помощью пинцета, но лучше доверить эту процедуру профессионалам, чтобы избежать осложнений.