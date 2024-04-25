В Челябинской области местами вновь установился снежный покров

В Челябинской области за неделю до майских праздников местами вновь установился снежный покров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из обзора специалистов регионального ЦГМС, в среду, 24 апреля, в большинстве районов прошли дожди, в северной половине — местами с мокрым снегом (0,3−11 мм).
«На метеостанции “Бродокалмак” (Красноармейский район) отмечено установление временного снежного покрова. Ночью на крайнем севере наблюдалась гололедица. Температура воздуха днем вчера плюс 2−9, на юге и крайнем западе — 11−17, минувшей ночью — от нуля до плюс 6 градусов», — говорится в комментарии.
В конце рабочей недели в Челябинскую область вернется весеннее тепло: в пятницу, 26 апреля, воздух прогреется до 14−19 градусов, субботу, 27-го, — до 16−21, а в воскресенье, 28 апреля, прогнозируется до плюс 23.
Но после волны тепла подойдет волна холода: очередной циклон принесет осадки 30 апреля-1 мая, начнется заброс воздушной массы с севера.
Во вторник, 30 апреля, и в первый день мая будет плюс 11, ночью — максимум плюс 2−4. Далее, 3 мая регион вновь окажется под влиянием нового циклона: опять дожди, следует из данных Гидрометцентра России.