Выпил бутылку пива и сел за руль трактора: в Емельяновском районе ДПСники остановили нетрезвого мужчину

Дорожные полицейские остановили крупную сельхозтехнику для проверки документов водителя. Они почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование.
47-летний тракторист признался, что пил пиво накануне. А перед поездкой немного похмелился одной бутылкой.
Алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,52 мг/л. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
За данные правонарушения мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, сообщает МВД по краю.