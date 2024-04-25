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Выпил бутылку пива и сел за руль трактора: в Емельяновском районе ДПСники остановили нетрезвого мужчину

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина ехал на тракторе в селе Частоостровское.

Источник: ГУ МВД

Дорожные полицейские остановили крупную сельхозтехнику для проверки документов водителя. Они почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование.

47-летний тракторист признался, что пил пиво накануне. А перед поездкой немного похмелился одной бутылкой.

Алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,52 мг/л. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За данные правонарушения мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, сообщает МВД по краю.

ГИБДД