В Красноярском крае могут запретить работу «наливаек» в жилых домах

В Красноярске могут запретить работу «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом рассказал депутат ЗС Илья Зайцев.
Он сообщил, что вместе с коллегами внёс проект краевого законопроекта, который запрещает работу наливаек в многоквартирных домах.
«Мы предлагаем запретить продажу пива и пивных продуктов в розницу в объектах общепита в многоквартирных домах и прилегающих территориях», — написал депутат в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске родители заставляли 7-летнюю девочку красть алкоголь из магазинов для последующей перепродажи.