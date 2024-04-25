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В Красноярском крае могут запретить работу «наливаек» в жилых домах

Соответствующий законопроект внесли депутаты краевого Заксобрания.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске могут запретить работу «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом рассказал депутат ЗС Илья Зайцев.

Он сообщил, что вместе с коллегами внёс проект краевого законопроекта, который запрещает работу наливаек в многоквартирных домах.

«Мы предлагаем запретить продажу пива и пивных продуктов в розницу в объектах общепита в многоквартирных домах и прилегающих территориях», — написал депутат в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске родители заставляли 7-летнюю девочку красть алкоголь из магазинов для последующей перепродажи.