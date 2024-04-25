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На бульваре Победы в Омске образовался огромный провал грунта

В паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об огромном провале грунта. Со слов очевидца, земля в районе дома № 1 по бульвару Победы провалилась на 5 метров.

Источник: Мэрия Иркутска

«Это район дома Бульвар Победы 1, грунт провалился на 5 метров, приезжали аварийные службы, ровно 5 минут потоптались вокруг и удалились в неизвестном направлении», — заявил омич, не назвавший своего имени.

Как видно на приложенных снимках, в земле видна огромная, по мнению автора, яма, куда вставлено множество досок, территория при этом огорожены сигнальной лентой. Поблизости также находится колодец.

Отметим, этот провал не первый в Омске весной 2024 года. В частности, ранее жители жаловались в соцсетях на провал асфальта по улице Заозерной в Центральном округе, а также на провал по улице Фабричной в Кировском округе.

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