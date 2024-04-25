На бульваре Победы в Омске образовался огромный провал грунта

«Это район дома Бульвар Победы 1, грунт провалился на 5 метров, приезжали аварийные службы, ровно 5 минут потоптались вокруг и удалились в неизвестном направлении», — заявил омич, не назвавший своего имени.
Как видно на приложенных снимках, в земле видна огромная, по мнению автора, яма, куда вставлено множество досок, территория при этом огорожены сигнальной лентой. Поблизости также находится колодец.
Отметим, этот провал не первый в Омске весной 2024 года. В частности, ранее жители жаловались в соцсетях на провал асфальта по улице Заозерной в Центральном округе, а также на провал по улице Фабричной в Кировском округе.