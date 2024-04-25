В Омске начали пробные запуски фонтанов

В мэрии Омска рассказали о пробных запусках городских фонтанов. На сооружениях, которым требовался ремонт, работы уже завершены. В частности, в Омске отремонтировали фонтаны в сквере Первокирпичном, на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зелёном, улице Путилова.
Привели в порядок фонтаны в скверах Дзержинского, 30 лет ВЛКСМ и Первомайском. Перед массовым запуском работоспособность всех фонтанов будет предварительно проверена. По планам, все городские фонтаны должны будут запустить 1 мая.
При этом погода омичей теплом пока не балует. По ночам температура воздуха опускается до отрицательных значений. По данным УГМС по Омской области, воздух в Омске прогреется до +19 градусов только в субботу, 27 апреля. Затем омичей ждёт очередное похолодание. А в мае в Омской области ожидаются затяжные ливни.