Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы выберут тему главного ледового городка

Челябинцам предложили выбрать тему главного ледового городка на площади Революции, который возведут этой зимой. Голосование уже стартовало на платформе «Обратной связи», сообщили в мэрии.

Источник: ЕАН

На выбор жителям предоставили шесть тем:

— «Остров сокровищ»;

— «Приключения Маугли»;

— «Герои произведений Н. К. Чуковского»;

— «Семья и любовь»;

— «Все профессии нужны, все профессии важны»;

— «Музыкальный калейдоскоп».

Опрос продлится до 4 мая включительно. Он доступен на портале «Госуслуги» и через виджеты «Общественное голосование», которые размещены на официальных сайтах органов власти.

Принять участие в опросе могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.

По теме, которая набрала максимальное количество голосов, подготовят проект. К его исполнению подрядчик приступит в конце ноября.

В прошлом году лучшей темой для ледового городка горожане посчитали «Малахитовую шкатулку» по творчеству Павла Бажова. Концепция набрала 232 голоса.