Челябинцы выберут тему главного ледового городка

На выбор жителям предоставили шесть тем:
— «Остров сокровищ»;
— «Приключения Маугли»;
— «Герои произведений Н. К. Чуковского»;
— «Семья и любовь»;
— «Все профессии нужны, все профессии важны»;
— «Музыкальный калейдоскоп».
Опрос продлится до 4 мая включительно. Он доступен на портале «Госуслуги» и через виджеты «Общественное голосование», которые размещены на официальных сайтах органов власти.
Принять участие в опросе могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.
По теме, которая набрала максимальное количество голосов, подготовят проект. К его исполнению подрядчик приступит в конце ноября.
В прошлом году лучшей темой для ледового городка горожане посчитали «Малахитовую шкатулку» по творчеству Павла Бажова. Концепция набрала 232 голоса.