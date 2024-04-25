Как не испортить здоровье на работе офисным сотрудникам?

Большинство людей треть своей жизни, а то и больше, проводят на работе. У работников разных сфер деятельности свои профессиональные заболевания. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева рассказывает, как минимизировать воздействие вредных факторов офисным работникам.
Какие две главные угрозы?
Первая угроза здоровью — низкая физическая активность. Каждый час нужно выделять пять минут на небольшую зарядку с потягиванием мышц, на самомассаж шеи и спины, ходьбу по коридору или по лестнице. Надо следить за осанкой, чаще менять положение тела, вставать из-за стола, наклоняться. На обеде желательно 20−30 минут интенсивно прогуляться по улице.
Вторая угроза — ухудшение зрения. Работа за компьютером в течение 6−8 часов неизбежно приведёт к снижению остроты зрения, синдрому «сухого глаза», головной боли, головокружению.
Гимнастика для глаз на рабочем месте.
1.Подойдите к окну, сфокусируйте взгляд на предмете, находящемся в 20−30 сантиметрах от вас, а затем переведите взгляд на любую точку, находящуюся далеко от вас, и снова сфокусируйте взгляд на первом предмете. Повторите 5−7 раз.
2.Мысленно нарисуйте глазами восьмерку. Повторите несколько раз.
3.В течение 15 секунд быстро-быстро моргайте, затем прервитесь на 5 секунд и повторите упражнение.
4.Зажмурьте глаза как можно сильнее, через 5 секунд откройте и не моргайте, еще через 5 секунд снова зажмурьтесь. Повторите 5−7 раз.
5.Быстро потрите ладони друг о друга, чтобы разогреть их, и прислоните к закрытым глазам, не касаясь их. Подержите так 1 минуту.
Как организовать питание и свежий воздух?
Выделите 30 мин для обеда в спокойной обстановке, отключитесь от работы, телефона, служебных разговоров. Если нет возможности выйти из офиса — приносите еду в контейнере. Обязательно употребляйте полноценные белки, гарниры из цельнозерновых круп, не менее 400 г в день овощей, фруктов и ягод. Включайте здоровые перекусы в виде фруктов и орехов. Важно также пить в течение дня чистую воду из расчёта 30 мл на каждый килограмм веса.
В офисе загрязненный сухой воздух угрожает здоровью легких. Не забывайте проветривать помещение. Духота вызывает головную боль, уменьшение уровня концентрации и внимания, снижение работоспособности, сухость кожи и слизистых оболочек. Оптимальный вариант — использовать увлажнитель воздуха. Если есть возможность, периодически выходите на улицу и дышите свежим воздухом.
На 50−60% состояние здоровья зависит от образа жизни, который ведёт человек, а только потом уже идут такие факторы как наследственность, экология и уровень здравоохранения.