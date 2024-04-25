Как не испортить здоровье на работе офисным сотрудникам?

Выделите 30 мин для обеда в спокойной обстановке, отключитесь от работы, телефона, служебных разговоров. Если нет возможности выйти из офиса — приносите еду в контейнере. Обязательно употребляйте полноценные белки, гарниры из цельнозерновых круп, не менее 400 г в день овощей, фруктов и ягод. Включайте здоровые перекусы в виде фруктов и орехов. Важно также пить в течение дня чистую воду из расчёта 30 мл на каждый килограмм веса.