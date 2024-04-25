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Разрез в Новокузнецке оштрафовали на 18 млн за ущерб почвам

Предприятие пыталось оспорить решение суда.

Как сообщает прокуратура, в Новокузнецке вступило в законную силу решение суда о взыскании с угледобывающего предприятия ущерба, причинённого почвам в размере более 18 млн. рублей.

Выяснилось, что из-за работы разреза «Тайлепского» был нарушен плодородный слой почвы на земельных участках на площади более 12 тыс. м2. В октябре 2023 года Новокузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с предприятия ущерба, однако само предприятие не согласилось и пыталось его оспорить.

В итоге Кемеровский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы «Тайлепского», подтвердил правомерность позиции природоохранного прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменения.