Разрез в Новокузнецке оштрафовали на 18 млн за ущерб почвам

Как сообщает прокуратура, в Новокузнецке вступило в законную силу решение суда о взыскании с угледобывающего предприятия ущерба, причинённого почвам в размере более 18 млн. рублей.
Выяснилось, что из-за работы разреза «Тайлепского» был нарушен плодородный слой почвы на земельных участках на площади более 12 тыс. м2. В октябре 2023 года Новокузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с предприятия ущерба, однако само предприятие не согласилось и пыталось его оспорить.
В итоге Кемеровский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы «Тайлепского», подтвердил правомерность позиции природоохранного прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменения.