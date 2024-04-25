Разрез в Новокузнецке оштрафовали на 18 млн за ущерб почвам

Выяснилось, что из-за работы разреза «Тайлепского» был нарушен плодородный слой почвы на земельных участках на площади более 12 тыс. м2. В октябре 2023 года Новокузнецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с предприятия ущерба, однако само предприятие не согласилось и пыталось его оспорить.