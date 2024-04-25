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В Самаре праздничный салют и парад состоятся 9 мая 2024 года

Глава региона отметил, что празднование Дня Победы состоится на площади Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о программе празднования Дня Победы 9 мая 2024 года. Об этом глава региона сообщил во время эфира программы «Главная тема».

По словам губернатора, программа подготовки к 9 Мая стартует в конце апреля. Регион присоединится к международному историческому проекту «Диктант Победы». Со 2 по 5 мая в области состоится международный антифашистский форум «Гитары в строю». Он поможет объединить представителей разных культур и общественных деятелей из разных стран.

Традиционный Парад Победы пройдет на площади Куйбышева 9 мая. Все мероприятия начнутся в 10:00. В нем примут участие более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники.