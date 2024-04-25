В Самаре праздничный салют и парад состоятся 9 мая 2024 года

По словам губернатора, программа подготовки к 9 Мая стартует в конце апреля. Регион присоединится к международному историческому проекту «Диктант Победы». Со 2 по 5 мая в области состоится международный антифашистский форум «Гитары в строю». Он поможет объединить представителей разных культур и общественных деятелей из разных стран.