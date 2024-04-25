Куда катимся? В Омске частные перевозчики повысили тариф на проезд

«Частники поднимают тариф не от того, что с жиру бесятся, а от того, что не могут свою экономику свести хотя бы к безубыточной. Для этого проезд в автобусах малого класса должен быть минимум 40 ₽, для автобусов ПАЗ — 58 ₽ Муниципальные ПТП, получив 25 ₽ с пассажира, разницу получат из бюджета, электротранспорт получает 100% бюджетных средств, а предприниматель ниоткуда не получает, — говорит руководитель саморегулируемой организации “Омские перевозчики” Владимир Геворгян. — Минтруд за федеральных льготников платит частным перевозчикам по 20 ₽, муниципальному транспорту — 68 ₽ Мы когда-то взяли на себя дополнительные обязанности по льготной перевозке пенсионеров, студентов и школьников, хотя тариф у нас нерегулируемый. И получается, что сегодня мы не можем поставить нормальный тариф, не можем льготников возить за 100%, и только на этом мы теряем около 30% своих доходов».