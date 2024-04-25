Куда катимся? В Омске частные перевозчики повысили тариф на проезд

С 25 апреля 2024 года 24 частных перевозчика подняли цену за проезд в общественном транспорте. Повышение тарифов затронуло 39 маршрутов. Накануне этот список обнародовала администрация Омска. Но, как стало известно omsk.aif.ru, в ближайшее время подорожавших маршрутов станет ещё больше.
Роскошь или средство передвижения?
На остановках общественного транспорта и в маршрутках сегодня с утра со всех сторон слышится недовольство пассажиров. Цена проезда на 39 маршрутах (6н, 8н, 31н, 47н, 54, 68, 97, 83н, 117н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 343, 344, 346, 350, 353, 359, 362, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 414, 418, 421, 424, 425, 470, 500, 503, 514), обслуживаемых частными перевозчиками, выросла, причём повышение не обошло стороной и льготников — пенсионеров, студентов, школьников.
«Прежде чем говорить о повышении стоимости проезда, лучше бы поинтересовались, как люди ждут и едут в транспорте. Маршрут № 97 давно пора заменить на автобусы вместо малогабаритных Газелей. С конечной остановки полностью заполнены, на следующих остановках вероятность уехать практически равна нулю. Кроме автобуса № 45 муниципальный транспорт в Амур-2 отсутствует. В час пик в этом автобусе вообще невыносимо, придётся переплачивать в разы, чтобы нормально добраться до дома», — сетует омичка Полина.
«Маршрут 418 — это редкость вообще, а на 344-м без пересадок доехать можно. У нас большая семья, и повышение тарифов обернётся для нас в копеечку», — делится многодетная мама Марина Резанова.
«Разве это нормально, что школьники теперь должны платить как обычные граждане? Они ещё не зарабатывают, а родителям придётся теперь не только за свой проезд переплачивать, но и за детский», — возмущается в автобусе пассажирка, провожающая в школу двоих детей.
Максимальная стоимость проезда в городском общественном транспорте с сегодняшнего дня составляет 35 ₽, но в зависимости от маршрута ценник разнится. У большинства перевозчиков за наличный расчёт он варьируется в пределах 30−35 рублей; за безналичный — до 35 ₽ по «Омке» и банковским картам; за безнал для школьников, студентов и пенсионеров — до 30 ₽ по льготным картам «Омка». Электронные транспортные карты регионального минтруда продолжат действовать на всех маршрутах.
Равные условия — разные возможности.
В мэрии говорят, что повлиять на ситуацию муниципальная власть не может. «Муниципалитет не обладает полномочиями препятствовать решению частных перевозчиков увеличить стоимость проезда. Право принятия такого решения перевозчиком закреплено ФЗ-220, согласно которому регулярные перевозки по маршрутам с нерегулируемым тарифом осуществляются на основе собственных тарифов, установленных перевозчиком», — подчеркнул директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
А частные перевозчики рост тарифов называют вынужденной мерой. Такие действия необходимы, чтобы оставаться на плаву.
«Частники поднимают тариф не от того, что с жиру бесятся, а от того, что не могут свою экономику свести хотя бы к безубыточной. Для этого проезд в автобусах малого класса должен быть минимум 40 ₽, для автобусов ПАЗ — 58 ₽ Муниципальные ПТП, получив 25 ₽ с пассажира, разницу получат из бюджета, электротранспорт получает 100% бюджетных средств, а предприниматель ниоткуда не получает, — говорит руководитель саморегулируемой организации “Омские перевозчики” Владимир Геворгян. — Минтруд за федеральных льготников платит частным перевозчикам по 20 ₽, муниципальному транспорту — 68 ₽ Мы когда-то взяли на себя дополнительные обязанности по льготной перевозке пенсионеров, студентов и школьников, хотя тариф у нас нерегулируемый. И получается, что сегодня мы не можем поставить нормальный тариф, не можем льготников возить за 100%, и только на этом мы теряем около 30% своих доходов».
Остаться на плаву.
И эта далеко не единственная проблема частных перевозчиков. Из-за транспортной реформы, изменившей организацию движения общественного транспорта, с маршрутов, проходящих через центр города, были вынуждены сойти автобусы малого класса, уступив место муниципальным «железным собратьям» высшего класса.
Многие перевозчики, потеряв доход, были вынуждены уйти с рынка, другие перешли на объездные пути. Нашлись и предприниматели, решившиеся на покупку ПАЗов, однако вместо выгоды это принесло им убытки.
"Я приобрёл 20 автобусов, работающих на метане, потратил по лизинговой схеме на один автобус по 1,5 млн руб.; эксплуатируя, дальше несу затраты и плачу лизинг. И мне не хватает заработка, потому что я перевожу пассажиров дешевле, чем мог бы, — признаётся Владимир Геворгян. — Перевели бы меня на регулируемый тариф, я бы работал в равных условиях с муниципальным транспортом.
Но мэрия не идёт на это, прислали мне постановление, что маршрут № 359 переведут на регулируемый в июне 2027 года. То есть до этого момента я должен работать себе в убыток три года. В чём разница между муниципальным и частным транспортом? Мы все объединены понятием «муниципальный маршрут», и пассажиру неважно, кто его обслуживает, ему главное — качество и безопасность перевозок".
«Подорожало вообще всё. В 10 раз выросла стоимость колодок, в пять раз больше стали стоить колёса. Поднялось в цене и топливо. Нам уже просто нечем платить водителям. Заработка на этом рынке сейчас нет», — рассказал бизнесмен Анатолий Войтенко.
От редакции: omsk.aif.ru при подготовке публикации задался вопросом, почему в муниципальном транспорте проезд по безналичному расчёту дешевле, чем за наличные, а в частных маршрутках ровно наоборот?
Очевидно же, что безналичная оплата — это экономия: валидаторы вместо кондукторов, отсутствие затрат на инкассацию наличных, и так далее. Но при этом движение денежных средств через банки полностью прозрачно, что, по всей видимости, невыгодно частнику. «Налик» положил в карман и можешь жаловаться на отсутствие дохода, никто не проверит. Может быть, поэтому в маршрутках часто висят таблички с просьбой переводить оплату за проезд на чьи-то личные счета, а кассовая лента используется по второму, а то и пятому кругу, и дело вовсе не в давлении муниципалитета на частника?