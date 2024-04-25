Свердловские трассы засыпает снегом. ДПС перевели на усиленный режим

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, в районе Камышлова на федеральной автодороге «Екатеринбург — Тюмень» идет обильный снегопад.
«Видимость ограничена. Состояние проезжей части — мокрое», — отметили в ведомстве.
Из-за этого наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы.
Также, по данным Госавтоинспекции, похожая ситуация наблюдается в районе Артемовского. На автодороге «Обход села Покровское» 12 км дорожное полотно заметено снегом, а на некоторых участках образовался гололед. В ведомстве призывают водителей к предельной бдительности и осторожности.