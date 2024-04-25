Свердловские трассы засыпает снегом. ДПС перевели на усиленный режим

Также, по данным Госавтоинспекции, похожая ситуация наблюдается в районе Артемовского. На автодороге «Обход села Покровское» 12 км дорожное полотно заметено снегом, а на некоторых участках образовался гололед. В ведомстве призывают водителей к предельной бдительности и осторожности.