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Свердловские трассы засыпает снегом. ДПС перевели на усиленный режим

На трассах Свердловской области с утра в четверг пошел сильный снег.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +12°

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, в районе Камышлова на федеральной автодороге «Екатеринбург — Тюмень» идет обильный снегопад.

«Видимость ограничена. Состояние проезжей части — мокрое», — отметили в ведомстве.

Из-за этого наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы.

Также, по данным Госавтоинспекции, похожая ситуация наблюдается в районе Артемовского. На автодороге «Обход села Покровское» 12 км дорожное полотно заметено снегом, а на некоторых участках образовался гололед. В ведомстве призывают водителей к предельной бдительности и осторожности.