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Концерт Dabro, экскурсия по еврейским местам и трэш-поход: куда сходить 27−28 апреля в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на 27—28 апреля 2024 года в Самаре: концерты, выставки, спектакли.

Источник: Комсомольская правда

В грядущие выходные в Самаре ожидается практически идеальная погода. Малооблачно, воздух прогреется до +25 градусов. А культурная программа города постепенно перемещается на свежий воздух. Рассказываем подробно, куда сходить 27 и 28 апреля 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

Концерт группы Dabro в Самаре 27 апреля 2024

Когда: 27 апреля, 20.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1300−3500 ₽

Концерт парней из казанской группы Dabro был перенесен с конца марта на конец апреля. Теперь ребята уже точно споют свои «Юность» и «На часах ноль-ноль». Концерт 6+.

Вечер романсов.

Когда: 28 апреля, 17.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 400−700 ₽

Самарская филармония приглашает на музыкальный вечер «Ваш любимый романс» (6+). Концерт составлен из заявок слушателей и любимых произведений солистов филармонии. Среди исполнителей — заслуженная артистка Самарской губернии Людмила Жоголева (меццо-сопрано).

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

«Как заяц страх победил».

Когда: 27 апреля, 11.00, 13.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 400 ₽

«Как заяц страх победил» (3+) — веселая, поучительная и очень добрая история про бесстрашного Зайца в сочетании с замечательной музыкой доставит большую радость маленьким и взрослым зрителям.

«Пушустрик или Ушастые проделки».

Когда: 28 апреля, 12.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 500 ₽

Пушустрик — это необыкновенно ловкий и находчивый зайчишка, который любит всякого рода розыгрыши над Волком и Лисой. Музыкальный спектакль (3+) поставлен по мотивам русских народных сказок.

СПЕКТАКЛИ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

«Театр».

Когда: 27 апреля, 18.00.

Где: театр «Самарская площадь» (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 750−1500 ₽

«Театр» (16+) — сценическое воплощение известного одноименного романа английского писателя Сомерсета Моэма. Это история блестящей актрисы Джулии Ламберт, которая увлеклась юным бухгалтером.

«Без вины виноватые».

Когда: 28 апреля, 18.00.

Где: Самарский театр драмы (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−1800 ₽

Спектакль будет показан Московским театром «Сфера» в рамках «Волжских театральных сезонов». В основе сюжета — судьба Любови Отрадиной, потерявшая сына. Ради богатой невесты ее бросил жених. Несмотря на все беды, женщина стала известной театральной актрисой. Спустя семнадцать лет она возвращается в родной город и узнает, что ее ребенок выжил…

Одиннадцать правдивых времен.

Когда: 28 апреля, 18.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 600−700 ₽

15-летняя Юля готовится сдавать ОГЭ, нянчится с младшим братом, ходит к репетитору, сама готовит еду — мечта, а не дочь. Отчим Юли, очень не хочет прекращения такого образа жизни для падчерицы и забирает у нее смартфон. Но у ее друга есть план — раздобыть девочке второй гаджет. «Одиннадцать правдивых времен» (12+) — история о взрослении, потребности во внимании, отсутствие которого калечит и ребенка, и взрослого.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

Выставка «Все небо на мне».

Когда: с 26 апреля до 25 мая 2024.

Где: галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: бесплатно.

Пензенский художник Виктор ВАН Норкин отмечает 60-летний юбилей. Оценить результат многолетнего творческого пути и увидеть его новые картины можно в пятницу на открытии выставки «Все небо на мне» (12+). На вернисаже запланирован концерт. Творчество Норкина характеризуется сочетанием академических традиций и одновременно приверженностью формам примитивизма.

Фотовыставка «Профилактика».

Когда: с 21 апреля до 5 мая 2024.

Где: центр «Стрелка Холл» (ул. Вилоновская, 30).

Билеты: бесплатно (по предварительной записи).

Фотовыставка «Профилактика» (16+) — выборка черно-белых снимков Алины Алло: от бунта и протеста до умиротворяющей меланхолии. Это комфортная среда, чтобы прислушаться к себе, отделиться от навязанных смыслов и послушать внутренний голос. Осознать и осмыслить свое состояние, опираясь на эмоции, которые возникают во время посещения.

Экскурсия «Еврейская Самара».

Когда: 28 апреля, 13.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 350 ₽

Музей Модерна приглашает на пешеходную экскурсию «Еврейская Самара» (16+). Участники пройдут от музея до Хоральной синагоги на улице Садовой. Боберман, Тейтель, Гублер, Клейнерман — все это родные для уха самарца имена. На экскурсии расскажут, как они связаны с историей городской застройки.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

Лекция о творчестве Андрея Тарковского.

Когда: 27 апреля, 16.00.

Где: Нулевая комната (ул. Ленинградская, 77).

Билеты: 200 ₽

Кинорежиссер и сценарист Али Алыев расскажет о жизни и творчестве Андрея Тарковского в лекции «Последний модернист» (12+). Он объяснит, в чем магнетизм картин автора и почему его картины все еще актуальны в наши дни.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 27—28 АПРЕЛЯ 2024 В САМАРЕ

Трэш-поход «50 оттенков Жигулей».

Когда: 28 апреля, 06.00.

Где: по договоренности с организаторами.

Билеты: 7600 ₽

Клуб активного отдыха «Оголтелые чайки» зовет в трехдневный трэш-поход «50 оттенков Жигулей» (16+). Он получил такое название из-за большого дневного километража и интенсивного темпа передвижения. Маршрут будет пролегать через самые красивые места Самарской Луки.