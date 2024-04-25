Концерт Dabro, экскурсия по еврейским местам и трэш-поход: куда сходить 27−28 апреля в Самаре

15-летняя Юля готовится сдавать ОГЭ, нянчится с младшим братом, ходит к репетитору, сама готовит еду — мечта, а не дочь. Отчим Юли, очень не хочет прекращения такого образа жизни для падчерицы и забирает у нее смартфон. Но у ее друга есть план — раздобыть девочке второй гаджет. «Одиннадцать правдивых времен» (12+) — история о взрослении, потребности во внимании, отсутствие которого калечит и ребенка, и взрослого.