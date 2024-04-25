Концерт Dabro, экскурсия по еврейским местам и трэш-поход: куда сходить 27−28 апреля в Самаре

В грядущие выходные в Самаре ожидается практически идеальная погода. Малооблачно, воздух прогреется до +25 градусов. А культурная программа города постепенно перемещается на свежий воздух. Рассказываем подробно, куда сходить 27 и 28 апреля 2024 года в Самаре.
КОНЦЕРТЫ
Концерт группы Dabro в Самаре 27 апреля 2024
Когда: 27 апреля, 20.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1300−3500 ₽
Концерт парней из казанской группы Dabro был перенесен с конца марта на конец апреля. Теперь ребята уже точно споют свои «Юность» и «На часах ноль-ноль». Концерт 6+.
Вечер романсов.
Когда: 28 апреля, 17.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 400−700 ₽
Самарская филармония приглашает на музыкальный вечер «Ваш любимый романс» (6+). Концерт составлен из заявок слушателей и любимых произведений солистов филармонии. Среди исполнителей — заслуженная артистка Самарской губернии Людмила Жоголева (меццо-сопрано).
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Как заяц страх победил».
Когда: 27 апреля, 11.00, 13.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 400 ₽
«Как заяц страх победил» (3+) — веселая, поучительная и очень добрая история про бесстрашного Зайца в сочетании с замечательной музыкой доставит большую радость маленьким и взрослым зрителям.
«Пушустрик или Ушастые проделки».
Когда: 28 апреля, 12.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500 ₽
Пушустрик — это необыкновенно ловкий и находчивый зайчишка, который любит всякого рода розыгрыши над Волком и Лисой. Музыкальный спектакль (3+) поставлен по мотивам русских народных сказок.
СПЕКТАКЛИ
«Театр».
Когда: 27 апреля, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 750−1500 ₽
«Театр» (16+) — сценическое воплощение известного одноименного романа английского писателя Сомерсета Моэма. Это история блестящей актрисы Джулии Ламберт, которая увлеклась юным бухгалтером.
«Без вины виноватые».
Когда: 28 апреля, 18.00.
Где: Самарский театр драмы (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−1800 ₽
Спектакль будет показан Московским театром «Сфера» в рамках «Волжских театральных сезонов». В основе сюжета — судьба Любови Отрадиной, потерявшая сына. Ради богатой невесты ее бросил жених. Несмотря на все беды, женщина стала известной театральной актрисой. Спустя семнадцать лет она возвращается в родной город и узнает, что ее ребенок выжил…
Одиннадцать правдивых времен.
Когда: 28 апреля, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 600−700 ₽
15-летняя Юля готовится сдавать ОГЭ, нянчится с младшим братом, ходит к репетитору, сама готовит еду — мечта, а не дочь. Отчим Юли, очень не хочет прекращения такого образа жизни для падчерицы и забирает у нее смартфон. Но у ее друга есть план — раздобыть девочке второй гаджет. «Одиннадцать правдивых времен» (12+) — история о взрослении, потребности во внимании, отсутствие которого калечит и ребенка, и взрослого.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Все небо на мне».
Когда: с 26 апреля до 25 мая 2024.
Где: галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: бесплатно.
Пензенский художник Виктор ВАН Норкин отмечает 60-летний юбилей. Оценить результат многолетнего творческого пути и увидеть его новые картины можно в пятницу на открытии выставки «Все небо на мне» (12+). На вернисаже запланирован концерт. Творчество Норкина характеризуется сочетанием академических традиций и одновременно приверженностью формам примитивизма.
Фотовыставка «Профилактика».
Когда: с 21 апреля до 5 мая 2024.
Где: центр «Стрелка Холл» (ул. Вилоновская, 30).
Билеты: бесплатно (по предварительной записи).
Фотовыставка «Профилактика» (16+) — выборка черно-белых снимков Алины Алло: от бунта и протеста до умиротворяющей меланхолии. Это комфортная среда, чтобы прислушаться к себе, отделиться от навязанных смыслов и послушать внутренний голос. Осознать и осмыслить свое состояние, опираясь на эмоции, которые возникают во время посещения.
Экскурсия «Еврейская Самара».
Когда: 28 апреля, 13.00.
Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 350 ₽
Музей Модерна приглашает на пешеходную экскурсию «Еврейская Самара» (16+). Участники пройдут от музея до Хоральной синагоги на улице Садовой. Боберман, Тейтель, Гублер, Клейнерман — все это родные для уха самарца имена. На экскурсии расскажут, как они связаны с историей городской застройки.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция о творчестве Андрея Тарковского.
Когда: 27 апреля, 16.00.
Где: Нулевая комната (ул. Ленинградская, 77).
Билеты: 200 ₽
Кинорежиссер и сценарист Али Алыев расскажет о жизни и творчестве Андрея Тарковского в лекции «Последний модернист» (12+). Он объяснит, в чем магнетизм картин автора и почему его картины все еще актуальны в наши дни.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Трэш-поход «50 оттенков Жигулей».
Когда: 28 апреля, 06.00.
Где: по договоренности с организаторами.
Билеты: 7600 ₽
Клуб активного отдыха «Оголтелые чайки» зовет в трехдневный трэш-поход «50 оттенков Жигулей» (16+). Он получил такое название из-за большого дневного километража и интенсивного темпа передвижения. Маршрут будет пролегать через самые красивые места Самарской Луки.