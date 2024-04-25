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Актёр Андрей Мерзликин приехал в Пермь и удивился снегопаду в апреле

Артист отметил, что «Пермь — это Новый год».

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Актёр Андрей Мерзликин приехал в Пермь и удивился снегопаду в конце апреля.

Видеоролик с впечатлениями артиста был опубликован в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь». На кадрах ролика, снятого в ночное время артист идёт на фоне падающего снега и отмечает, что «Пермь — это Новый год круглосуточно».

«Какое сегодня число? 23-е. Или 24-е? 24-е! Пермь, снег», — с улыбкой уточнил Мерзликин у дирижёра Антона Жукова.

Мужчины приехали в столицу Прикамья с концертом «Искусство побеждать», посвящённым 80-летию Сталинградской битвы. В программе Андрей Мерзликин прочитает отрывки из произведений Михаила Шолохова под аккомпанемент оркестра, которым будет управлять калининградский дирижёр Антон Жуков.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об ухудшении погоды в Прикамье. По данным МЧС региона, предупреждали о сильном снеге и гололёде в крае. Сотрудники ведомства напомнили жителям Пермского края о правилах безопасности в подобную погоду.