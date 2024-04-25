Актёр Андрей Мерзликин приехал в Пермь и удивился снегопаду в апреле

Видеоролик с впечатлениями артиста был опубликован в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь». На кадрах ролика, снятого в ночное время артист идёт на фоне падающего снега и отмечает, что «Пермь — это Новый год круглосуточно».