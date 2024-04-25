В Тулуне простятся с погибшим на СВО гранатометчиком

В Тулуне проводят в последний путь бойца спецоперации Александра Беляйкина. Он погиб 12 апреля, выполняя боевое задание, сообщает администрация города Тулуна.
— Власти Тулуна выражают искренние слова соболезнований семье, родным и близким погибшего, — сообщили в пресс-службе.
Александр Беляйкин был младшим сержантом гвардии, гранатометчиком штурмового отделения мотострелкового батальона. За доблесть и мужество, которые он показал при защите нашей Родины его, указом президента, посмертно наградили Орденом Мужества. С героем простятся 26 апреля в 13:00 в храме Святого Луки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14 жителей Братска приняли волевое решение заключить контракт и отправиться на спецоперацию. Самому молодому из новобранцев 26 лет.