В Тулуне простятся с погибшим на СВО гранатометчиком

Александр Беляйкин был младшим сержантом гвардии, гранатометчиком штурмового отделения мотострелкового батальона. За доблесть и мужество, которые он показал при защите нашей Родины его, указом президента, посмертно наградили Орденом Мужества. С героем простятся 26 апреля в 13:00 в храме Святого Луки.