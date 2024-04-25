Что нужно китайским туристам в Приморье?

«Город провинциальный, истории нет, музеи не строятся, нечем заманить»! — едко замечает дама, которая, по её словам, в туристической отрасли работает 20 лет. Она говорит, что нет и не будет порядка на пунктах пропуска, о том, что город сер и уныл и что напрасно жители КНР приезжают толпами на 9 Мая — только зря силы тратят.