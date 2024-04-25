Что нужно китайским туристам в Приморье?

В Приморье объявили развитие туризма с Китаем приоритетной задачей. Но есть ли что предложить краю туристам из Поднебесной? Выяснилось, что направление китайского языка здесь почти не знают и о потребностях гостей представляют немного. Что посмотреть во Владивостоке и в целом в Приморье китайским туристам — в материале vl.aif.ru.
За секретами бабушки Агафьи
Важнейшей частью внешнеполитической стратегии России «Поворот на Восток» стал въездной туризм из КНР в нашу страну. Первый город, с которым чаще всего знакомится китайский турист, — Владивосток. После «пустых» пандемийных лет турпоток из Китая значительно возрос. В 2023 году — почти 130 тысяч человек, а только за два зимних месяца — 9,5 тысячи.
Весной традиционно открывается очередной туристический сезон, и это заметно по разбросанным по городу группам китайских гостей. Однако с каждым годом азиатский турист становится всё требовательнее — к сервису, качеству и разнообразию экскурсий. Справимся ли с запросами?
Множество пустых коробок из-под шоколада «Алёнка» для продавцов сувенирного магазина, что расположен недалеко от Корабельной набережной, — хороший признак. Это значит, весна, и значит: «Мама, смотри, сколько китайцев!» Не только с «Алёнкой», но и с пачками конфет от «Приморского кондитера» они массово выходят из магазина. Реклама русского гида приносит хорошие плоды.
«Сухое молоко — самый популярный товар! — возражает продавец продуктового отдела Валерия. — Берут кофе, водку и “Уссурийский бальзам”, а бывает — медвежье мясо и колбасу, мёд и конфетки с грильяжем “Крокант”.
На втором и третьем этаже в топе популярных покупок — бинокли, матрёшки, магниты с видами города и янтарь.
В отделе верхней одежды признались честно: редкий китаец что-то у них покупает. Только если вдруг форс-мажор — внезапно сильно потеплело, тогда и могут пару недорогих футболок взять. Часто один гид на большую группу теряется в толпе, а сами они не хотят общаться на общепринятом английском.
«Недавно помогла двум милым тётушкам разобраться в тканях, так они не только поблагодарили, но и заплатили», — поведала девушка Софья, владеющая китайским языком.
В ювелирном отделе китайцам дают 30-процентную скидку на золото. Доказательством является не паспорт и не путёвка, а просто азиатская внешность. Как видно, конкуренция за туриста из КНР здесь неслабая.
«Они очень любят украшения из натурального камня»! — мечтательно говорит девушка-продавец. Её напарница презрительно отрицает — зачем им какие-то глупые фенечки? Им память о городе нужна, вот и идут в ход недорогие магнитики и разного рода полиграфия.
Особенно поразили своими наблюдениями консультанты косметического салона. Оказывается, наши гости падки на всякие молодильные снадобья от «бабушки Агафьи», заодно выносят крема «Чистой линии», не брезгуют и «Л Ореалем».
Наступают на пятки
Среди сотрудников туристических фирм — настроения очень разные, полярные: от жёсткого скепсиса до эмоционального подъёма.
«Город провинциальный, истории нет, музеи не строятся, нечем заманить»! — едко замечает дама, которая, по её словам, в туристической отрасли работает 20 лет. Она говорит, что нет и не будет порядка на пунктах пропуска, о том, что город сер и уныл и что напрасно жители КНР приезжают толпами на 9 Мая — только зря силы тратят.
«Нужно сделать ставку на событийный и гастрономический туризм», — со знанием дела добавляет директор турфирмы.
«Турист из КНР после периода коронавируса постепенно меняется», — отмечает директор туристической компании «Аякс-Тур» Ольга Коротя. — Просто магазины для них уже недостаточно интересны. Всё больше идут не стихийные, а целевые группы — посетители мероприятий, бизнес-партнёры, музыканты, спортсмены, учёные. Больше берут входные билеты на концерты в Мариинский театр, Приморскую картинную галерею, филармонию. Привлекает то, что нигде не увидишь, — форты Владивостокской крепости, музеи".
В Туристско-информационном центре Приморья подтвердили: в приоритете у граждан КНР — Владивосток, но есть группы, которые посещают Уссурийск, Находку, отдыхают в комплексе «Тёплое море». Ходят и в музей имени Арсеньева, и по Миллионке, железнодорожному вокзалу, хорошо «расходятся» морские прогулки на яхтах и катерах.
«Базовый набор достопримечательностей — железнодорожный и морской вокзал, Ленин, начало Транссиба, Корабельная набережная, подлодка С-56, Триумфальная арка, Центральная площадь, Орлиное гнездо, Токаревский маяк, — поясняет собеседник. — Они могут выбрать дополнительные программы — Шамора, бухта Стеклянная, ДВФУ. Кухню и гостиницы заказывает китайская турфирма, в основном это китайские рестораны».
Александр Кушнир, кстати, заметил, что гостиниц на всех туристов из Китая не хватает, поэтому заселяются везде, где только можно, к примеру, в хостелы. Другая сложность: их тяжело организовать, маршруты одинаковые, и в пик сезона все наступают друг другу на пятки. Вспомним, в каких жутких пробках стояли туристические автобусы в 2019 году? Коллапс грозит повториться.
В целях экономии русскому гиду предпочтут китайского. Но те могут наговорить о городе всякое вплоть до небылиц. Профессиональные краеведы сколько раз возмущались, услышав фантазии со стороны вроде бы обученного гида из Поднебесной. Возможно, закон об обязательной аттестации изменит положение дел к лучшему?
В Приморском отделении Общества изучения Амурского края категорически заявили — они с туристами из КНР не работают. Несколько турфирм, оставшись на рынке, теперь ориентируются на российского туриста и сворачивать с проторённой колеи не хотят.
По кочкам, по кочкам
Пока Владивостоком, Уссурийском и Находкой путешествие наших соседей по Приморью в основном ограничивается. Редкий китайский гость заглянет в национальные парки, которые, к слову, набрали большую популярность среди наших соотечественников.
Нацпарки «Бикин» и «Земля леопарда» заманчивы не только тем, что в их границах можно встретить полосатых краснокнижных хищников. На родине Китая такие работают в гораздо больших масштабах. Но разве не уникальны этнические традиции и праздники коренных народов, необитаемые девственные острова?
«Туристов у нас нет из-за транспортной недоступности», — отрезал директор «Бикина» Алексей Кудрявцев.
В последний раз братьев-азиатов видели в допандемийном году. А в пресс-службе «Земли леопарда» добавили: они только планируют развивать это направление в рамках сотрудничества с Туристско-информационным центром, Восточным институтом ДВФУ и местными туркомпаниями.
«Все планы ломает плохая дорожная инфраструктура», — сетуют сотрудники турфирм.
И даже обаятельная блондинка-гид, поющая «Катюшу», уже не поможет. Не проедет автобус к уникальному Лазовскому заповеднику, водители отказываются двигаться и по бездорожью Русского острова.
«А до меня ни одного китайца еще не добралось, — хитро улыбается владелец туристической базы “Край трёх границ”. — Нужно специальное разрешение, но, если даже они его получат, дорога убьёт все ожидания от первозданной природы».