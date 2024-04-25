Севастополь в четверг останется без света — адреса и сроки

По данным предприятия с 9 часов утра до полудня света не будет по улицам Героев Сталинграда и Павла Корчагина.
С 9.00 до 17:00 полуторачасовые отключения вероятны в садовых товариществах «Фрегат», «Слип», «Благодатный», «Керамик», «Дружба», «Парус- 1», «Строитель-08», «Благополучный».
А также по улицам Склонная, Шелковичная, Новикова, Невская, Пограничная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Композиторская, Разъездная, Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая, Хрущева, Карла Либкнехта, Героев Севастополя, Матвея Воронина, Корабельная, Евгения Реброва, Почетная, Маршала Кошевого, В. Колядина, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Бориса Шейнина, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, В. Шевалева.
В это же время отключения пройдут в переулках Фонтанный, Ясный, Адмиральский, Олонецкий, Кофейный, Беговой; в тупиках Углицком и Корабельном, на Ластовой площади, Петровском спуске и в Невском проезде.
Также на 1−1,5 часа в течение рабочего дня отключения пройдут в селе Орлином по улицам Интернациональная, Широкая, Строительной, Вишневой, Круговой, Ласпинской, Тюкова, Ореховой, Пушкина, в переулках Трактористов, Байдарском, на территории КСП «Красный Октябрь»..
В селе Тыловое — по Лазурной, Склонной, Ясной, Водопроводной, Михаила Грешилова, Летчика Кирсанова, Летчика Есауленко, Танкиста Водолазкина, в границах СТ «Энергетик-2».
Кроме того, в Тыловом 25 и 26 апреля с 9.00 до 16.00 без света останутся абоненты, расположенные по адресам Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Багрия.