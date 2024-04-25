В рамках месячника «Чистый воздух» более 200 автомобилям запретили ездить

По результатам проверки 303 водителя получили штрафы по соответствующим статьям административного кодекса. В общей сложности они заплатят более 50 миллионов сумов.
Кроме того, водителям 222 автомобилей временно запретили использовать свои транспортные средства.
Отметим, что промежуточные итоги проходящего с 10 апреля месячника «Чистый воздух» представило Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Всего в ходе месячника, который продлится до 10 мая, экологи проверят 200 тысяч автомобилей.