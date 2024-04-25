Власти Прикамья хотят сохранить арт-объект «Пермские ворота»

«Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, мы продолжаем поиск возможных решений, как дальше быть и работать с этим объектом», — приводит ответ краевого минкульта 59.ru.
В начале 2023 года пермские СМИ сообщали о возможном переносе «Пермских ворот» из-за строительства транспортной развязки перед третьим камским мостом. Осенью прошлого года стало известно, что объект могут демонтировать в 2024 году. Недавно стало известно и о возможном переносе другого объекта культуры, ввиду строительства третьего моста через Каму с развязкой в районе площади Гайдара — стелы к 250-летию Перми.
«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Его создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края.