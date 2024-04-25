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Открыт новый авиарейс из Владивостока в Китай

Полёты в Шанхай будут выполняться дважды в неделю.

Источник: PrimaMedia.ru

Регулярные прямые рейсы между Владивостоком и Шанхаем начала выполнять российская авиакомпания S7. А вот китайский авиаперевозчик Juneyao Airlines в начале года отменил запуск чартерных рейсов на этом направлении из-за низких продаж билетов, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», первый рейс был выполнен из крупнейшего города Китая во Владивосток в четверг.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах Boеing 737−800. Время в пути составит 3 часа.

В начале июня полёты из Владивостока в Шанхай может запустить авиакомпания «Россия».