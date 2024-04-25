Открыт новый авиарейс из Владивостока в Китай

Регулярные прямые рейсы между Владивостоком и Шанхаем начала выполнять российская авиакомпания S7. А вот китайский авиаперевозчик Juneyao Airlines в начале года отменил запуск чартерных рейсов на этом направлении из-за низких продаж билетов, сообщает ИА PrimaMedia.