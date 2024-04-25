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Жара до +29 градусов придет в Самарскую область в конце апреля

В Самарской области воздух разогреется до +29 градусов в предстоящие выходные.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, в предвыходные и выходные дни должно быть солнечно и тепло. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В четверг, 25 апреля, в регионе температура воздуха днем составит +18…+23 °C. Осадков не ожидается, а юго-восточный ветер достигнет 5−10 м/с. В ночь на 26 апреля ветер сохранится такой же, а температура опустится до +8…+13 °C.

В пятничный день тоже будет ясно, а температура достигнет +21…+26 °C. В ночь станет прохладнее до +10…+15 °C. В субботу, 27 апреля, ветер стихнет до 3−8 м/с, воздух днем прогреется до +24…+29 °C, прогнозируется преимущественно без осадков.

Напомним, в Самаре в прошлые выходные, когда стояла аномальная жара, горожане заполонили пляжи и открыли сезон купания в Волге.