Один район Витебской области определился с днями трезвости

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Власти Бешенковичского района Витебской области приняли решение провести в регионе три антиалкогольные акции «День трезвости», соответствующее решение райисполкома № 500 от 11 апреля опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Реализация алкоголя на территории этого региона будет ограничена с 00:00 до 24:00 25 мая и 2 сентября. В документе говорится, что это связано с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.
Также спиртные напитки будет нельзя купить с 12:00 до 24:00 14 июня. В этот день в школах проходят выпускные вечера.
Однако эти ограничения не распространяются на реализацию алкоголя на розлив в объектах общепита и торговых объектах для проведения ритуальных, юбилейных или свадебных мероприятий.
Ограничения уже были
Власти районов Могилевской области первыми в стране приступили к определению дней трезвости текущего года. Так, даты таких акций уже назначили в Круглянском, Бобруйском, Дрибинском, Глусском, Краснопольском, Кировском, Горецком, Кличевском, Славгородском и Чериковском районах этой области.
Местные власти Бобруйска также приняли решение, когда в городе провести антиалкогольную акцию «День трезвости». В 2024 году она затронет четыре дня — 29 марта, 17 мая, 16 августа и 15 ноября.
В конце марта к Могилевской области в этом плане присоединилась еще и Витебская, где власти двух районов — Миорского и Сенненского — назначили даты проведения антиалкогольных акций. В основном они вводятся в дни проведения школьных мероприятий.
Определяться с днями трезвости начали и в Гомельской области, там первыми дни трезвости утвердили власти Мозырского района.