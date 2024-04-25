Один район Витебской области определился с днями трезвости

Реализация алкоголя на территории этого региона будет ограничена с 00:00 до 24:00 25 мая и 2 сентября. В документе говорится, что это связано с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.