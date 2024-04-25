Циклон «Бирута» принес в Петербург дожди 25 апреля

Погода в Петербурге в четверг, 25 апреля, будет малоприятной. В течение почти всего дня в городе будут идти дожди и дуть порывистый ветер. А столбик термометра поднимется всего до шести-восьми градусов выше нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодня погода в Северной столице сформируется под влиянием южного циклона, который немецкие метеорологи назвали «Бирута». Выходя в середине дня своим центром в районы Прибалтики, он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди с порывистом ветром, что ограничит приток солнечного тепла, — указал синоптик.
Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
В пятницу, 26 апреля, погода в городе на Неве станет чуть лучше. Как минимум станет теплее — ожидается до плюс 11−13 градусов. Да и обойдется без существенных осадков.