Циклон «Бирута» принес в Петербург дожди 25 апреля

Погода в Петербурге в четверг, 25 апреля, будет малоприятной. В течение почти всего дня в городе будут идти дожди и дуть порывистый ветер. А столбик термометра поднимется всего до шести-восьми градусов выше нуля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.