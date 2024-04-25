Хабаровчан в Фуюане ожидают с 6 мая

В Хабаровском крае сегодня открылся первый пограничный переход с Китаем Покровка — Жаохэ, в начале мая ожидается открытие второго, и возобновление пассажирской навигации на Амуре между краевой столицей и соседним городом Фуюань, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Для того, чтобы возобновить сообщение между двумя городами, нескольким службам двух стран предстоит выполнить ряд процедур. В зависимости от погоды на набережной Хабаровска установят «Дебаркадер 701», в котором размещается речной пункт пропуска через госграницу. К нему должны подвести электричество и установить оборудование российских контролирующих органов. Тем не менее, владельцы китайского бизнеса уже готовятся к приему путешественников из России, причем рассчитывают на конкретную дату — 6 мая. — У нас говорят, что Фуюань шестого числа открывается. Мы очень скучаем по русским друзьям, пусть скорее приезжают. У нас сейчас все готовятся, открыто много новых ресторанов и кафе, появились новые места для шопинга, обновились гостиницы, — рассказал житель Фуюаня, выбравший себе русское имя Саша.

