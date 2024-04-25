«Советовали похудеть, а не идти в науку»: приморские женщины-ученые борются с гендерными стереотипами

Во Владивостоке 24 апреля в кинотеатре «Океан» состоялась премьера документальной драмы «Наука женского рода». Зал был полон зрителей. А ведь все началось с письма в администрацию города. Узнать историю пяти героинь собрались не только студенты, кандидаты наук и представители СМИ. Поддержать и услышать про закулисье профессии пришли и родные женщин. Кто-то из героинь совмещает материнство и исследования, кто-то оставил науку по своим причинам, кто-то мечтает открыть свой институт. Такие разные, такие сильные, такие настоящие. Чем запомнилась долгожданная премьера, с чем сталкиваются в профессии женщины-ученые, почему люди уходят и снова возвращаются в науку, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Здесь в городе у моря у каждого свои мечты. Анастасия Манульчева — настоящий генератор идей, который может невооруженным взглядом отыскать тот самый путь от идеи до реализации. Настя — руководитель организации Mart, а также руководитель проекта и генеральный продюсер фильма «Наука женского рода». Девушка вовсе не из сферы науки, ей ближе ивенты и бизнес, но ей захотелось взяться за проект, который бы освещал науку в Приморье.
«Свой бизнес-опыт я перекладываю сюда. За время реализации научных проектов я поняла, что ученые поддерживают меня, а я могу поддерживать их. Мы все прекрасно знаем, что успех не приходит просто так. Он вообще не приходит, мы вырываем его у жизни. Мы готовы и открыты к неожиданному результату. Я приглашаю вас отказаться от каких-либо ожиданий, когда вы будете смотреть наш фильм. Увидьте женщин, ученых, уязвимость. Честность, готовность сотрудничать, любовь к жизни».
«Я просто всегда хотела заниматься чем-то таким, что в дальнейшем пригодится другим людям, поколениям. Хочется внести какой-то особый вклад. Даже если сейчас он крошечный, в дальнейшем станет большим», — поделилась кандидат биологических наук Юлия Татонова.
Юля работает в лаборатории паразитологии и является старшим научным сотрудником. Ее область научных интересов: молекулярная биология, генетика, паразитология. Когда-то девушка оставила свое любимое дело, признается — не хватало денег, поэтому попробовала себя в продажах. Несмотря на высокую оплату труда задержаться там не смогла, говорит, было скучно: «Хотелось, чтобы мозг работал».
«В науку идут вообще не ради денег, это безумно интересная работа, но не все остаются. Мужчины уходят, потому что не могут содержать семью на те деньги, которые мы получаем, женщины порой сталкиваются с обесцениваем своих трудов, я сама не раз ругалась со своими мужчинами-начальниками. Например, меня не допустили на конкурс, потому что мне, якобы, не хватило около 30 дней стажа. Лишь спустя полгода я добилась справедливости. Признали, что при проведении конкурса была допущена ошибка».
Юлия активно издается в журналах, участвует в конференциях, грантах, пишет диссертации и работает со студентами, например, занимается руководством курсовых и дипломных работ. Девушка надеется, что этот фильм станет неким маяком для будущих ученых и для тех, кому не хватает поддержки в преодолении жизненных трудностей.
«Я социальный ученый проблем гендерного неравенства и негативных факторов, которые из него вытекают. В кино затрагивается эта тема, но мне не хотелось, чтобы это выглядело как некий плач и крик о помощи, я надеялась на демонстрацию искренней истории без различных маркеров и рамок. Это получилось. Я рассказала, как столкнулась с хамским поведением со стороны коллег-мужчин. Я — доктор наук — прибыла на защиту проекта, а после презентации услышала, как мои слушатели обсуждают мой размер груди, а не мои труды. После чего мне сказали, что в науке я преуспею, только если похудею. Тогда я поняла, что каким бы сильным специалистом я не была, есть люди, которые в первую очередь смотрят на меня как на тело, а не профессионала своего дела».
По словам режиссера-постановщика Ксении Закурко, когда она чуть больше года назад получила предложение снять фильм, тут же прониклась идеей. И какой же шок был при подготовке столкнуться с тем, что в мире практически нет документальных фильмов о женщинах-ученых. Соавтор проекта Анастасия Швецова и вовсе объяснила ситуацию по отношению к женщинам науки в цифрах.
«На сегодняшний день в Российской академии наук 89 человек, из них три женщины. В президиуме из 11-ти ученых — ни одной. А вот среди преподавателей университета женщин больше, да. При этом 59% людей с высшим образованием в России — это тоже женщины. Из-за чего тогда такая статистика? Надо смотреть и думать. У нас — социологов, есть, конечно, некие соображения по этому поводу, но мы “варимся” в своей среде, поэтому такой фильм — первая попытка выйти на большую аудиторию».
Кандидат биологических наук Александра Ким ворвалась одна из первых в, на тот момент новую стезю для науки в Приморье, — микробиологию. Что-то новое и необычное привлекло девушку, и она погрузилась в учебу с головой. Вот уже 11 лет она в науке и с огромной любовью подходит к своему делу. Работает со студентами, участвует в конференциях, публикует статьи в серьезных изданиях и мечтает, чтобы об исследованиях на Дальнем востоке узнал целый мир.
Экс-ученым перед зрителями предстала специалист технологии геологической разведки Кристина Апарина. Когда-то она трудилась вместе с геологами, искала «помойки» древнейших людей. Этот «мусор» представляет собой большое скопление устриц, потому что именно ими раньше в большинстве случаев и питались те, кто проживал у морей. Но теперь девушка работает в кофейне и ей очень нравится изучать сорта кофе. Она ни о чем не жалеет, но оставаться в лаборатории она не могла. Почему — узнаете, посмотрев кино.
«История этого кино началась с письма поддержки в Управление по делам молодежи Владивостока. Мы их поддержали еще на этапе идеи. Для нас очень важно дать старт подобным инициативам. И как хорошо, что в молодежной столице для таких людей открываются все двери. Впереди множество мероприятий, грантовых конкурсов, интересных проектов. Например, в мае стартует “Молодежный вектор” — престижную награду могут получить представители от 14 до 30 лет, которые внесли значительный вклад в развитие города. Размер денежного поощрения составляет 25 тысяч рублей. А летом гостей и жителей дальневосточной столицы ждет целая молодежная неделя, подробности расскажем чуточку позже», — поделилась с корреспондентом «КП» начальник управления по делам молодежи Екатерина Ищук.
После премьеры в мае и июне во Владивостоке на разных площадках города пройдут открытые показы докудрамы, их будет всего семь. Сеансы могут посетить все желающие бесплатно. Попасть на показ можно по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.