«Советовали похудеть, а не идти в науку»: приморские женщины-ученые борются с гендерными стереотипами

«Я социальный ученый проблем гендерного неравенства и негативных факторов, которые из него вытекают. В кино затрагивается эта тема, но мне не хотелось, чтобы это выглядело как некий плач и крик о помощи, я надеялась на демонстрацию искренней истории без различных маркеров и рамок. Это получилось. Я рассказала, как столкнулась с хамским поведением со стороны коллег-мужчин. Я — доктор наук — прибыла на защиту проекта, а после презентации услышала, как мои слушатели обсуждают мой размер груди, а не мои труды. После чего мне сказали, что в науке я преуспею, только если похудею. Тогда я поняла, что каким бы сильным специалистом я не была, есть люди, которые в первую очередь смотрят на меня как на тело, а не профессионала своего дела».