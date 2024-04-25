Росприроднадзор ищет новый дом для тигрицы из Хабаровского края

Сотрудники приамурского межрегионального управления Росприроднадзора подыскивают новый дом для отловленной в декабре 2023 года у посёлка Мухен амурской тигрицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время хищница находится на содержании в приморском центре «Тигр». Вернуть большую кошку в дикую природу специалисты не рискуют.
По информации пресс-службы ведомства, впервые тигрица проявила себя в ноябре прошлого года. Сначала жители Мухена сообщали о том, что просто видели хищницу. Но на этом дело не закончилось — полосатая начала наведываться в посёлок и «давить» местных собак. Сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства региона сначала пытались отпугнуть хищницу, но увидев безрезультативность попыток, приняли решение об отлове.
— Под контролем инспекторов управления пойманную тигрицу обследовали, но физически животное было полностью здорово и даже не истощено. Причины, по которым животное упорно возвращалось, в посёлок были не ясны, поэтому кошку отправили для более тщательного обследования и прохождения реабилитации в центр «Тигр», — рассказали в Росприроднадзоре.
Специалисты не только обследовали тигрицу и подтвердили её удовлетворительное состояние, но и провели тестирование её поведенческих реакций. На первый взгляд, все показатели были нормы, но сомнения всё равно остались — они подтвердились в ходе дополнительных исследований. Выяснилось, что у тигрицы наблюдаются отклонения в поведенческих реакциях в части отношения к людям.
В результате, учёные пришли к выводу, что животное уже не будет готово к самостоятельной жизни в дикой природе. Выпуск полосатой в естественную среду обитания со значительной долей вероятности приведёт к новым конфликтным ситуациям с человеком.