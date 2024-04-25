Росприроднадзор ищет новый дом для тигрицы из Хабаровского края

Специалисты не только обследовали тигрицу и подтвердили её удовлетворительное состояние, но и провели тестирование её поведенческих реакций. На первый взгляд, все показатели были нормы, но сомнения всё равно остались — они подтвердились в ходе дополнительных исследований. Выяснилось, что у тигрицы наблюдаются отклонения в поведенческих реакциях в части отношения к людям.