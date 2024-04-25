Более 200 магазинов в Хабаровском крае предлагают АДПИ

«АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению пожаров. Они реагируют на дым в самом начале возгорания и сигналом тревоги своевременно предупреждают об угрозе. Сегодня в Хабаровске уже 245 магазинов шаговой доступности, где можно купить пожарные извещатели. Это, в том числе, и продуктовые магазины», — сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.