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Более 200 магазинов в Хабаровском крае предлагают АДПИ

Устройства против пожаров в домах и квартирах приобрести теперь может каждый житель Хабаровского края, благодаря предложениям магазинов шаговой доступности.

Источник: Правительство Хабаровского края

Сотрудники министерства промышленности и торговли Хабаровского края осуществили проверку магазинов в столице региона, чтобы выяснить, где можно приобрести автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ), сообщает пресс-служба правительства края.

По информации из ведомства, сегодня хабаровчане имеют возможность приобрести эти устройства в 58 магазинах, включая крупные торговые сети. Кроме того, извещатели также могут быть найдены в 187 торговых объектах различных районов края, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Хабаровском, Ванинском и других районах.

«АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению пожаров. Они реагируют на дым в самом начале возгорания и сигналом тревоги своевременно предупреждают об угрозе. Сегодня в Хабаровске уже 245 магазинов шаговой доступности, где можно купить пожарные извещатели. Это, в том числе, и продуктовые магазины», — сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.

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