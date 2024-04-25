Более 200 магазинов в Хабаровском крае предлагают АДПИ

Сотрудники министерства промышленности и торговли Хабаровского края осуществили проверку магазинов в столице региона, чтобы выяснить, где можно приобрести автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ), сообщает пресс-служба правительства края.
По информации из ведомства, сегодня хабаровчане имеют возможность приобрести эти устройства в 58 магазинах, включая крупные торговые сети. Кроме того, извещатели также могут быть найдены в 187 торговых объектах различных районов края, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Хабаровском, Ванинском и других районах.
«АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению пожаров. Они реагируют на дым в самом начале возгорания и сигналом тревоги своевременно предупреждают об угрозе. Сегодня в Хабаровске уже 245 магазинов шаговой доступности, где можно купить пожарные извещатели. Это, в том числе, и продуктовые магазины», — сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.