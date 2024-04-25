Ещё около 200 мест для принудительных работ планируют создать в Хабаровском крае

«Принудительные работы — это один из самых гуманных видов наказаний. Преступник не изолирован от общества, он проживает в исправительном центре, он обязан трудиться, выплачивать исковые обязательства, но он не теряет социализации, наоборот, благодаря обязательному трудоустройству он быстрее встаёт на путь исправления и успешнее адаптируется в обществе после освобождения. Наполняемость действующих УФИЦ составляет более 95%. Если в 2022 году по учетам УФИЦ прошло менее 300 осужденных, то в прошлом году их количество превысило 500 человек, и это только те осужденные, которые оставлены для отбывания наказаний в Хабаровском крае», — рассказала старший инспектор отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по Хабаровскому краю Наталья Нефедова.