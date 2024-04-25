Ещё около 200 мест для принудительных работ планируют создать в Хабаровском крае

Вопрос расширения сети УФИЦ остается актуальным. В текущем году запланировано создание не менее 200 дополнительных мест для исполнения наказаний в виде принудительных работ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
Вопросы исполнения наказания в виде принудительных работ и назначения данного вида наказания обсудили на площадке Хабаровского краевого суда в ходе межведомственного совещания. Участие в нём также приняли представители прокуратуры края и регионального УФСИН.
Первый участок, функционирующий как исправительный центр, введён в эксплуатацию в Хабаровском крае в 2019 году. Сегодня в регионе открыты 4 таких подразделения, с возможностью размещения в них почти трехсот осужденных к принудительным работам. На 2024-й год запланировано создание еще порядка 200 дополнительных мест для отбывания данного вида наказания.
«Принудительные работы — это один из самых гуманных видов наказаний. Преступник не изолирован от общества, он проживает в исправительном центре, он обязан трудиться, выплачивать исковые обязательства, но он не теряет социализации, наоборот, благодаря обязательному трудоустройству он быстрее встаёт на путь исправления и успешнее адаптируется в обществе после освобождения. Наполняемость действующих УФИЦ составляет более 95%. Если в 2022 году по учетам УФИЦ прошло менее 300 осужденных, то в прошлом году их количество превысило 500 человек, и это только те осужденные, которые оставлены для отбывания наказаний в Хабаровском крае», — рассказала старший инспектор отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по Хабаровскому краю Наталья Нефедова.
В ходе встречи рассмотрены текущие спорные и проблемные вопросы, проанализирована профилактическая работа среди осужденных по недопущению совершения ими повторных преступлений.