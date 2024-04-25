Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.