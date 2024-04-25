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Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост — стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.