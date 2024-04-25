В Красноярске за 34 млн рублей планируют благоустроить берега озера на Мясокомбинате

Также нужно будет дополнить уже имеющиеся дорожки маршрутами для велосипедистов и тех, кто занимается скандинавской ходьбой. На территории также должны появиться навесы, качели для взрослых, места под фудкорты, дополнительные спортивные зоны для подростков и детей. Кроме этого, подрядчику придется упорядочить уже существующую парковку.