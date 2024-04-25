В Красноярске за 34 млн рублей планируют благоустроить берега озера на Мясокомбинате

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
На территории озеро-парка «Октябрьский» проведено уже несколько этапов благоустройства — проложены дорожки, устнановлено освещение, сделаны детские площадки и площадки для собак, пляж и модульный туалет.
В рамках нового благоустройства планируется установить пирс для рыбалки на берегу, сцену и новый стационарный туалет.
Также нужно будет дополнить уже имеющиеся дорожки маршрутами для велосипедистов и тех, кто занимается скандинавской ходьбой. На территории также должны появиться навесы, качели для взрослых, места под фудкорты, дополнительные спортивные зоны для подростков и детей. Кроме этого, подрядчику придется упорядочить уже существующую парковку.
Заплатить подрядчику планируют 34,3 млн рублей — такова начальная сумма контракта. Определить, кто возьмется за эту работу, в «Красгорпарке» планируют в середине мая, а завершить все работы нужно будет до конца сентября.