Юрий Трутнев побывал в сафари-парке, который строят на острове Русский

Центр «Амурский тигр» активно занимается исследованиями и охраной амурских тигров, а также решением конфликтов между этими животными и людьми. В случаях, когда тигры получают травмы или молодняк не может выжить в дикой природе, их отправляют в реабилитационные центры. Сафари-парк, входящий в структуру Центра, на острове Русском станет одной из территорий, где собранные денежные средства будут направлены на защиту и восстановление популяции тигров.