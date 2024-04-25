Юрий Трутнев побывал в сафари-парке, который строят на острове Русский

В четверг, 25 апреля, сафари-парк, который собираются открыть на острове Русском во Владивостоке, осмотрели высокопоставленные лица: Юрий Трутнев, представитель президента РФ в ДФО, Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Вера Щербина, председатель правительства Приморского края.
Центр «Амурский тигр» активно занимается исследованиями и охраной амурских тигров, а также решением конфликтов между этими животными и людьми. В случаях, когда тигры получают травмы или молодняк не может выжить в дикой природе, их отправляют в реабилитационные центры. Сафари-парк, входящий в структуру Центра, на острове Русском станет одной из территорий, где собранные денежные средства будут направлены на защиту и восстановление популяции тигров.
Парк займет более 13 гектаров и будет оборудован всем необходимым для ухода за животными и комфорта посетителей: музей, офис, ветеринарный блок, кормоцех, парковки, аварийный генератор, котельная и стеклянный тоннель для прогулок гостей. Кроме тигров, в парке планируется содержание пятнистых оленей, изюбрей и косуль. Ожидается, что летом парк смогут посещать до 800 человек в день, а зимой — до 600.
В ходе инспекции объекта Юрий Трутнев поинтересовался сроками завершения работ. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что вольеры планируется открыть осенью 2025 года, а музей с рестораном — в 2026 году. Трутнев выразил поддержку проекту и предложил свою помощь в случае возникновения необходимости.