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В Иркутске врачи удалили из пищевода ребенка строительный крюк

С двумя случаями проникновения инородного тела в организм ребенка столкнулись за последние несколько дней врачи Иркутска. В пищеводе восьмилетнего пациента оказался металлический крючок, а в желудке трехлетней девочки медработники обнаружили гвоздь.

Источник: Российская газета

В начале этой недели родители привезли в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу на рентгенологическое обследование восьмилетнего ребенка. Снимки показали наличие в его пищеводе S-образного предмета, и маленького иркутянина срочно направили в отделение эндоскопии.

По словам дежурного врача отделения, инородное тело, которым оказался строительный крючок, удалили из организма под наркозом, после чего пациента отдали под наблюдение хирургов, рассказали в клинике.

Буквально за пару дней до этого врачам пришлось «догонять» в желудочно-кишечном тракте трехлетней девочки двигающийся по нему гвоздь, незадолго до этого случайно проглоченный малышкой. Снимок зафиксировал острый металлический предмет в желудке, однако когда пациентка уже находилась под наркозом, и врачи приступили к манипуляциям по изъятию инородного тела, его там уже не было. Гвоздь нашли на входе в двенадцатиперстную кишку, подхватили зажимом и аккуратно извлекли.

Отметим, в прошлом году специалисты той же больницы спасли маленького пациента с пулей в области сердца.

здоровье