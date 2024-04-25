В Иркутске врачи удалили из пищевода ребенка строительный крюк

Буквально за пару дней до этого врачам пришлось «догонять» в желудочно-кишечном тракте трехлетней девочки двигающийся по нему гвоздь, незадолго до этого случайно проглоченный малышкой. Снимок зафиксировал острый металлический предмет в желудке, однако когда пациентка уже находилась под наркозом, и врачи приступили к манипуляциям по изъятию инородного тела, его там уже не было. Гвоздь нашли на входе в двенадцатиперстную кишку, подхватили зажимом и аккуратно извлекли.