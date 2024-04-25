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Приморский убийца Виктор Коэн вышел из тюрьмы

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ФедералПресс. Известный на всю страну по делу об убийстве Галины Колядзинской Виктор Коэн из Владивостока вышел на свободу. Об этом сообщил сам бывший заключенный в соцсетях.

Источник: Reuters

«Виктор снова свободен!», — гласит статус в VK Виктора Коэна, который в 2016 году отправился в ИК-27 п. Волчанец за убийство своей девушки.

В первом с 2017 года посте Коэн выложил клип со сменой статуса, а на следующий день поделился с подписчиками фотографией памятной «бумажки» — обходного листа на освобождающегося из-под стражи. Благодаря этому документу стало известно, что на свободу Виктор вышел 19 апреля 2024 года.

«В день, когда мне выдали эту бумажку (обходной лист), я узнал, что освобождаюсь не 22, а 19 числа. Где-то в процессе закон несколько поменялся и дата сместилась на три дня», — пишет Коэн.

Под обоими постами подписчики устроили бурную дискуссию с бывшим заключенный. Большинство комментаторов поздравляли Виктора с освобождением и желали ему скорее вернуться к нормальной жизни, но и без каверзных вопросов любопытствующих не обошлось.

Например, девушка с закрытым профилем заявила, что ждет новостей о следующем убийстве, совершенном Коэном.

«Что-то еще более токсичное можно, пожалуйста», — ответил ей Виктор.

Также в обсуждении была затронута тема нового брака мужчины, в который он вступил с Настей Мистической во время отбывания наказания. Вопреки всем сомневающимся в подлинности отношений необычной пары, жена Виктора Коэна дождалась и встретила из тюрьмы.

Случайно в дискуссии была упомянута и первая супруга Татьяна, которая подала на развод с Виктором в феврале 2016 года, когда последний находился в СИЗО. В ответ на предложение «познакомиться с бывшей» подписчика Коэн в ответ предложил незнакомцу знакомство с Татьяной.

«Я женат, лучше познакомься сам с моей бывшей. Она какие-то йога-курсы как раз продает, сделаю ей кассу по старой памяти», — с юмором ответил приморец.

На вопрос о планах на будущее Виктор Коэн рассказал, что хочет продолжить свою блогерскую деятельность.

В общей сложности Виктор Коэн провел в местах лишения свободы 9 лет и 9 месяцев.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о задержании и отправке в СИЗО главу отдела по раскрытию преступлений против личности на Карбышева, 4 (ОРЧ-4) Андрея Миляева. Именно в этом отделе Виктор Коэн дал признательные показания в убийстве Галины, а позже заявил, что признания из него буквально выбили пытками.