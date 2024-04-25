Приморский убийца Виктор Коэн вышел из тюрьмы

«Виктор снова свободен!», — гласит статус в VK Виктора Коэна, который в 2016 году отправился в ИК-27 п. Волчанец за убийство своей девушки.
В первом с 2017 года посте Коэн выложил клип со сменой статуса, а на следующий день поделился с подписчиками фотографией памятной «бумажки» — обходного листа на освобождающегося из-под стражи. Благодаря этому документу стало известно, что на свободу Виктор вышел 19 апреля 2024 года.
«В день, когда мне выдали эту бумажку (обходной лист), я узнал, что освобождаюсь не 22, а 19 числа. Где-то в процессе закон несколько поменялся и дата сместилась на три дня», — пишет Коэн.
Например, девушка с закрытым профилем заявила, что ждет новостей о следующем убийстве, совершенном Коэном.
«Что-то еще более токсичное можно, пожалуйста», — ответил ей Виктор.
Также в обсуждении была затронута тема нового брака мужчины, в который он вступил с Настей Мистической во время отбывания наказания. Вопреки всем сомневающимся в подлинности отношений необычной пары, жена Виктора Коэна дождалась и встретила из тюрьмы.
Случайно в дискуссии была упомянута и первая супруга Татьяна, которая подала на развод с Виктором в феврале 2016 года, когда последний находился в СИЗО. В ответ на предложение «познакомиться с бывшей» подписчика Коэн в ответ предложил незнакомцу знакомство с Татьяной.
«Я женат, лучше познакомься сам с моей бывшей. Она какие-то йога-курсы как раз продает, сделаю ей кассу по старой памяти», — с юмором ответил приморец.
На вопрос о планах на будущее Виктор Коэн рассказал, что хочет продолжить свою блогерскую деятельность.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о задержании и отправке в СИЗО главу отдела по раскрытию преступлений против личности на Карбышева, 4 (ОРЧ-4) Андрея Миляева. Именно в этом отделе Виктор Коэн дал признательные показания в убийстве Галины, а позже заявил, что признания из него буквально выбили пытками.