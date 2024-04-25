Приморский убийца Виктор Коэн вышел из тюрьмы

Случайно в дискуссии была упомянута и первая супруга Татьяна, которая подала на развод с Виктором в феврале 2016 года, когда последний находился в СИЗО. В ответ на предложение «познакомиться с бывшей» подписчика Коэн в ответ предложил незнакомцу знакомство с Татьяной.