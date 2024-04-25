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В Красноярском крае отремонтируют 12 мостов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из них четыре переправы ждет капитальный ремонт, включая мост через реку Большой Кантат.

Источник: КРУДОР

В 2024 году будут отремонтированы переправы в Курагинском, Ужурском, Дзержинском, Большемуртинском, Енисейском и Тасеевском районах. Мост через реку Джебь на 153-м км трассы Саяны в Курагинском районе сдадут в 2025 году.

«Специалисты укрепят береговые опоры и восстановят железобетонные балки пролетных строений с частичной заменой. Кроме того, приведут в порядок деформационные швы, обновят покрытие проезжей части и подходов к мостам, установят барьерное ограждение», — рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Капитальный ремонт проведут на четырех переправах: мост через реку Жура в Балахтинском районе, мосты через реки Тыя и Белая, переправа через реку Большой Кантат.

«На всех объектах специалисты отремонтируют полотно, опоры, элементы пролетных строений и деформационные швы, установят новое ограждение и дорожные знаки», — добавили в управлении.

Также до конца 2024 года закончится реконструкция моста через реку Джебь на трассе Саяны.