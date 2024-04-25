В Красноярском крае отремонтируют 12 мостов

В 2024 году будут отремонтированы переправы в Курагинском, Ужурском, Дзержинском, Большемуртинском, Енисейском и Тасеевском районах. Мост через реку Джебь на 153-м км трассы Саяны в Курагинском районе сдадут в 2025 году.