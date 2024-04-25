В Красноярском крае отремонтируют 12 мостов

В 2024 году будут отремонтированы переправы в Курагинском, Ужурском, Дзержинском, Большемуртинском, Енисейском и Тасеевском районах. Мост через реку Джебь на 153-м км трассы Саяны в Курагинском районе сдадут в 2025 году.
«Специалисты укрепят береговые опоры и восстановят железобетонные балки пролетных строений с частичной заменой. Кроме того, приведут в порядок деформационные швы, обновят покрытие проезжей части и подходов к мостам, установят барьерное ограждение», — рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.
«На всех объектах специалисты отремонтируют полотно, опоры, элементы пролетных строений и деформационные швы, установят новое ограждение и дорожные знаки», — добавили в управлении.
Также до конца 2024 года закончится реконструкция моста через реку Джебь на трассе Саяны.