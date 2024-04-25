Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по улице Павленко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.