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Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по улице Павленко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 12:00 часов 26 апреля на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина)», — сказано в сообщении.

На указанном отрезке пути будет также запрещена парковка транспортных средств. Для обеспечения порядка организуют дежурство машины-эвакуатора.

Власти города призвали жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения.

День памяти был установлен в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Мировое сообщество не усвоило этого урока, заявил 23 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов. Общественность на Западе никак не реагирует на регулярные обстрелы Запорожской АЭС, которые производит украинская сторона.