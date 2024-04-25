Военный госпиталь в Иркутске сменил участок под строительство

Новый военный госпиталь в Иркутске планируют построить в Правобережном округе Иркутска. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в ходе отчета главы Иркутска о результатах работы администрации города за 2023 год.
— Здание действующего госпиталя не в полной мере отвечает современным требованиям, — подчеркнул губернатор.
Проект нового медучреждения включает в себя административно-поликлинический, лечебно-диагностический и инфекционный корпусы, а также палатное отделение на 150 коек. Будут в новом госпитале и другие помещения, в их числе прачечная, гаражно-складской корпус и пищеблок.
Военный госпиталь в Иркутске ранее планировался к возведению на территории городка ИВАТУ, однако из-за нахождения объекта в приаэродромной санитарной зоне, для больницы выбрали другой участок.
В минувшем году из Иркутска было направлено более 300 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Кроме того продолжается сбор средств, а городские власти проводят встречи с семьями военных.