Военный госпиталь в Иркутске сменил участок под строительство

Проект нового медучреждения включает в себя административно-поликлинический, лечебно-диагностический и инфекционный корпусы, а также палатное отделение на 150 коек. Будут в новом госпитале и другие помещения, в их числе прачечная, гаражно-складской корпус и пищеблок.