С 25 апреля в Самаре перекрыли несколько улиц из-за ремонта теплотрасс

Администрация Самары сообщает, что в связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2024−2025 гг. с 06:00 25 апреля перекрыты несколько участков улично-дорожной сети.
Движение транспорта будет закрыто:
— до 23:59 30 июня- по ул. Мяги на участке от дома № 28 по ул. Мяги до ул. Гагарина;
— до 23:59 31 августа — по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
— до 23:59 31 августа — по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора и на участке от дома № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;
— до 23:59 31 августа — по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;
— до 23:59 31 августа — по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;
— до 23:59 31 августа — по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;
— до 23:59 31 августа — по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.
Жителям и гостям Самары необходимо заблаговременно планировать свои поездки с учётом временного ограничения движения по указанным участкам.