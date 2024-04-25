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С 25 апреля в Самаре перекрыли несколько улиц из-за ремонта теплотрасс

Улицы будут перекрыты до конца лета.

Администрация Самары сообщает, что в связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2024−2025 гг. с 06:00 25 апреля перекрыты несколько участков улично-дорожной сети.

Движение транспорта будет закрыто:

— до 23:59 30 июня- по ул. Мяги на участке от дома № 28 по ул. Мяги до ул. Гагарина;

— до 23:59 31 августа — по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

— до 23:59 31 августа — по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора и на участке от дома № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;

— до 23:59 31 августа — по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;

— до 23:59 31 августа — по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;

— до 23:59 31 августа — по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;

— до 23:59 31 августа — по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.

Жителям и гостям Самары необходимо заблаговременно планировать свои поездки с учётом временного ограничения движения по указанным участкам.