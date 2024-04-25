В майские праздники в Красноярске на мероприятиях запретят еду и балаклавы

В Красноярске на массовых мероприятиях, посвященных Первомаю и Дню Победы, будут усилены меры безопасности. В частности, будет существенно ограничено движение транспорта, а зрители и участники мероприятий смогут попасть на площадки только через контрольно-пропускные пункты и после осмотра.