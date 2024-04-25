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В майские праздники в Красноярске на мероприятиях запретят еду и балаклавы

Места массовых мероприятий будут огорожены.

Источник: Наш Красноярский край

В Красноярске на массовых мероприятиях, посвященных Первомаю и Дню Победы, будут усилены меры безопасности. В частности, будет существенно ограничено движение транспорта, а зрители и участники мероприятий смогут попасть на площадки только через контрольно-пропускные пункты и после осмотра.

В местах проведения мероприятий и рядом с ними будут подавлять БПЛА любого типа, ограничат продажу алкоголя, запретят самокаты и все прочие СИМ.

Перед площадками, где будут проходить массовые мероприятия, установят металлические ограждения и контрольно-пропускные пункты. Охранять периметр будут волонтеры и дружинники.

Если у посетителя обнаружат запрещенные к проносу предметы или продукты, их придется выкинуть. Для этого рядом с КПП поставят специальные контейнеры.

Что запрещено к проносу:

  • оружие любого типа, в том числе и для самообороны, а также соответствующие муляжи и просто похожие предметы;
  • любые взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и устройства, включая пиротехнику;
  • аэрозольные баллончики и любые сжиженные газы, кроме зажигалок;
  • средства маскировки и защиты тела;
  • материалы экстремистского характера;
  • стеклянные, металлические, контейнеры, бутылки и банки;
  • пластиковые контейнеры;
  • продукты питания, алкоголь;
  • любые животные;
  • и т. д.

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