В майские праздники в Красноярске на мероприятиях запретят еду и балаклавы

В Красноярске на массовых мероприятиях, посвященных Первомаю и Дню Победы, будут усилены меры безопасности. В частности, будет существенно ограничено движение транспорта, а зрители и участники мероприятий смогут попасть на площадки только через контрольно-пропускные пункты и после осмотра.
В местах проведения мероприятий и рядом с ними будут подавлять БПЛА любого типа, ограничат продажу алкоголя, запретят самокаты и все прочие СИМ.
Перед площадками, где будут проходить массовые мероприятия, установят металлические ограждения и контрольно-пропускные пункты. Охранять периметр будут волонтеры и дружинники.
Если у посетителя обнаружат запрещенные к проносу предметы или продукты, их придется выкинуть. Для этого рядом с КПП поставят специальные контейнеры.
Что запрещено к проносу:
- оружие любого типа, в том числе и для самообороны, а также соответствующие муляжи и просто похожие предметы;
- любые взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и устройства, включая пиротехнику;
- аэрозольные баллончики и любые сжиженные газы, кроме зажигалок;
- средства маскировки и защиты тела;
- материалы экстремистского характера;
- стеклянные, металлические, контейнеры, бутылки и банки;
- пластиковые контейнеры;
- продукты питания, алкоголь;
- любые животные;
и т. д.