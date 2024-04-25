Тюльпаны, розы и миллион других цветов высадят в Хабаровске в этом году

— Срок цветения тюльпанов очень маленький, как раз накладывается на майские праздники, — отмечает директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина. — В этот период они и порадуют горожан. Дальше мы их извлечём из грунта и высадим осенью, чтобы к следующему лету они снова зацвели. В этом году тюльпаны появятся на Комсомольской площади и на улице имени Карла Маркса. Помимо цветов в этом году в Хабаровске установят новые топиарные и цветочные конструкции. Одна из них — фигура ладоней, которая сегодня, 25 апреля, украсила Уссурийский бульвар. Композиция символизирует Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.



Массовую посадку «Горзеленстрой» Хабаровска планирует начать с наступлением среднеположительных ночных температур от 15 до 17 градусов по Цельсию. Минимизировать воровство цветов помогут камеры наружного наблюдения. Видеофиксация будет вестись в местах цветения тюльпанов и роз. Нарушителей привлекут к административной ответственности.