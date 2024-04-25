5 дней в запасе: хабаровчане ещё могут проголосовать за благоустройство территорий

Пять дней осталось до окончания онлайн-голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Более 61,7 тысячи горожан приняли участие в голосовании за благоустройство скверов. Это 94% от необходимого количества голосов для того чтобы Хабаровску выделили средства на обустройство мест отдыха, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.