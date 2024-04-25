5 дней в запасе: хабаровчане ещё могут проголосовать за благоустройство территорий

Пять дней осталось до окончания онлайн-голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Более 61,7 тысячи горожан приняли участие в голосовании за благоустройство скверов. Это 94% от необходимого количества голосов для того чтобы Хабаровску выделили средства на обустройство мест отдыха, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
По данным на утро 25 апреля, на первом месте сквер по переулку Краснореченскому в микрорайоне Амуркабель (за него свой голос отдали более 12 882 человек), второе место занимает сквер на улице Руднева (7531 голос), а на третьем находится сквер воинов-арсенальцев (4982 «лайка»).
Четвертая позиция за сквером по улице Карла Маркса в районе улицы Краснодарской с 4343 голосами. Пятую строчку в настоящее время оставил за собой сквер перед Дворцом бракосочетаний, который находится неподалеку от площади Ленина — 4418 проголосовавших.
Напомним, очередное онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году, началось 15 марта. В нем принимают участие граждане в возрасте от 14 лет. Каждый житель Хабаровска может внести свой вклад в благоустройство города.