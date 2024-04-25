В Сузунском районе временно закрыли путепровод

В Сузунском районе Новосибирской области до 1 октября закрыли путепровод между Чуйским трактом и Сузуном на 83 км дороги«104 км а/д “Р-256” — Сузун. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.