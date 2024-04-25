В Сузунском районе временно закрыли путепровод

В Сузунском районе Новосибирской области до 1 октября закрыли путепровод между Чуйским трактом и Сузуном на 83 км дороги«104 км а/д “Р-256” — Сузун. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.
На путепроводе будут проходить ремонтные работы, потому что у сооружения разрушился защитный слой бетонной конструкции и снизилась грузоподъемность. Поэтому автомобилистам объезжать через улицы Островского, Ленина и Пролетарскую.
«В рамках ремонта буду произведены следующие работы: -переустройство подферменников -замена опорных частей -восстановление защитного слоя бетона опор и балок пролетного строения — переустройство тротуарных консолей и дорожной одежды мостового полотна -замена деформационных швов -замена парапетных блоков на барьерное ограждение -устройство системы водоотвода Стоимость работ 94 миллиона рублей», — уточнили в ТУАД.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске до конца апреля закрыли два участка проезжей части.
Иван Быкадоров