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Полиция проверила иностранцев в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

Шесть нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в двух районах Новосибирска.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском и Кировском районах Новосибирска прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Профилактическое мероприятие провели сотрудники ГУ МВД по НСО и Росгвардии.

Всего правоохранители выявили шесть правонарушений. Среди них: нарушение правил въезда в страну, незаконное осуществление трудовой деятельности и представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Сейчас иностранные граждане находятся в спецучреждении временного содержания. Позже их планируют выдворить из России.