Полиция проверила иностранцев в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

В Ленинском и Кировском районах Новосибирска прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Профилактическое мероприятие провели сотрудники ГУ МВД по НСО и Росгвардии.
Всего правоохранители выявили шесть правонарушений. Среди них: нарушение правил въезда в страну, незаконное осуществление трудовой деятельности и представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
Сейчас иностранные граждане находятся в спецучреждении временного содержания. Позже их планируют выдворить из России.