Жители переходят на экологически чистое топливо

Загрязнение атмосферного воздуха в Красноярске — одна из самых острых экологических проблем. Решить её, как считают специалисты министерства экологии края, можно в том числе и за счёт перехода с угля на экотопливо — пеллеты. Причём заменить печное или угольное оборудование на более экологичное можно бесплатно.
За чистое небо.
Многие красноярцы с нетерпением ждут выходных, чтобы уехать за город, где можно подышать свежим лесным или горным воздухом. Благо, в округе краевой столицы таких мест немало.
Загрязнение атмосферы, которая беспокоит практически всех красноярцев, проблема комплексная. И причины не только в выбросах промышленных предприятий, устаревших котельных, выхлопных газах автотранспорта.
Немалая доля в процессе загрязнения принадлежит и частным домам, владельцы которых в большинстве своём топят печи углём. При его сжигании в воздух выбрасывается большое количество пыли, взвешенных частиц, оксид углерода и самый токсичный загрязнитель — бенз (а)пирен.
Одна из его ключевых задач — снижение выбросов в атмосферу и улучшение качества воздуха в крупных промышленных центрах, таких как Красноярск. Эта работа ведётся по нескольким направлениям, одно из которых — перевод частного сектора с угля на альтернативные источники теплоснабжения.
Жители столицы могут заменить печное или угольное оборудование на более экологичное и установить современный твердотопливный котёл или газгольдер. Причём монтаж нового отопительного оборудования производится бесплатно. Минэкологии края намерено расширить эту программу за счёт возможности перевода с угля на пеллеты. Ведомство планирует включить в перечень установку специального оборудования — пеллетных горелок. Сейчас прорабатывается вопрос внесения изменений в регламентирующие документы.
От угля отказались.
С 1 февраля этого года многодетная семья Власовых из Минусинска отказалась от угля, отдав предпочтение пеллетам.
«Дом, построенный в 2013 году, всегда топили углём, других вариантов у нас не было. Но в последние годы в городе дышать стало нечем. Когда узнала о программе “Экология” и возможности перейти на пеллеты, подала заявку. Понимала: знакомые, услышав мои отзывы, возможно, тоже решатся перейти на более чистый способ получения тепла», — рассказывает Анна Власова.
Кроме того, что специальное отопительное оборудование для использования пеллет установили бесплатно, есть и масса других плюсов. Термостат регулирует работу котла, который автоматически отключается при достижении заданной температуры. Включается, когда дом начинает остывать. Следить за его работой можно с мобильного телефона.
«Результатом довольна. Несмотря на то что пеллеты продаются по 4 тыс. за тонну, а уголь на 500 рублей дешевле, мы получили экономию. С 1 февраля по 1 апреля истопили 3 т 200 кг пеллет, а угля потребовалось бы 6 тонн. Если раньше выносили два ведра золы утром и вечером, сейчас только одно раз в неделю», — делится женщина.
Её соседка Галина, узнав об экологическом топливе, тоже стала участницей программы.
«При использовании угля каждые четыре часа приходилось приезжать домой, чтобы подбросить в котёл. После установки пеллетной горелки делаем это раз в сутки, дома стало гораздо теплее. Кроме того, в кочегарке нет угольной пыли, мы ею не дышим. И сами улучшаем экологию», — говорит Галина.
Это выгодно.
Используют экотопливо и жители Лесосибирска. Оно уже появилось в супермаркетах и на заправочных станциях в городах. Пеллеты обходятся на 75 рублей дешевле угля за один и тот же объём.
Экологичность пеллет подтвердили лабораторные исследования, проведённые специалистами регионального Центра мониторинга. Они пришли к выводу, что концентрация выбросов от их сжигания в четыре раза ниже, чем от сжигания угля.
Программой переподключения частного сектора на экологичные виды отопления заинтересовался и бизнес. Для обеспечения рынка Красноярска экотопливом компания «Сегежа групп» планирует создать в посёлке Берёзовка центр фасовки пеллет.