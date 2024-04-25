Жители переходят на экологически чистое топливо

«Результатом довольна. Несмотря на то что пеллеты продаются по 4 тыс. за тонну, а уголь на 500 рублей дешевле, мы получили экономию. С 1 февраля по 1 апреля истопили 3 т 200 кг пеллет, а угля потребовалось бы 6 тонн. Если раньше выносили два ведра золы утром и вечером, сейчас только одно раз в неделю», — делится женщина.