В Хабаровске магнитосфера придёт в возбуждение в ближайшие сутки

На жизнедеятельность и здоровье большинства горожан магнитные бури не повлияют. Однако самочувствие может ухудшится у людей с хроническими и сердечно-сосудистым заболеваниям, которые чувствительны к корональным выбросам. Хабаровчанам, попадающим в эту категорию, врачи рекомендуют не прибегать к интенсивным физическим нагрузкам, а также не злоупотреблять алкоголем и вредной едой.