В Хабаровске магнитосфера придёт в возбуждение в ближайшие сутки

На территории Хабаровска ожидаются волнения в магнитосфере, которые могут повлиять на метеозависимых граждан. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
По данным астрофизиков, сегодня, 25 апреля, город накроет магнитная буря интенсивностью 4 балла. Своего пика она достигнет завтра, 26 апреля — 4-балльные возмущения в магнитосфере будут наблюдаться в период с 11 до 15 часов. После этого наступит затишье до последней декады мая.
На жизнедеятельность и здоровье большинства горожан магнитные бури не повлияют. Однако самочувствие может ухудшится у людей с хроническими и сердечно-сосудистым заболеваниям, которые чувствительны к корональным выбросам. Хабаровчанам, попадающим в эту категорию, врачи рекомендуют не прибегать к интенсивным физическим нагрузкам, а также не злоупотреблять алкоголем и вредной едой.