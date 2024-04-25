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В Хабаровске магнитосфера придёт в возбуждение в ближайшие сутки

Интенсивность магнитной бури составит 4 балла.

Источник: Freepik

На территории Хабаровска ожидаются волнения в магнитосфере, которые могут повлиять на метеозависимых граждан. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

По данным астрофизиков, сегодня, 25 апреля, город накроет магнитная буря интенсивностью 4 балла. Своего пика она достигнет завтра, 26 апреля — 4-балльные возмущения в магнитосфере будут наблюдаться в период с 11 до 15 часов. После этого наступит затишье до последней декады мая.

На жизнедеятельность и здоровье большинства горожан магнитные бури не повлияют. Однако самочувствие может ухудшится у людей с хроническими и сердечно-сосудистым заболеваниям, которые чувствительны к корональным выбросам. Хабаровчанам, попадающим в эту категорию, врачи рекомендуют не прибегать к интенсивным физическим нагрузкам, а также не злоупотреблять алкоголем и вредной едой.

здоровье