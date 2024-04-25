Более 15 «степных» пляжей появится на Кубани

Глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу привести в порядок все пляжи к 1 июня. Каждый из них — сейчас их насчитывается 565 — должен получить заключение Роспотребнадзора. Кроме того, нужно установить камеры и подключить к комплексу «Безопасный город». Сейчас видеонаблюдением оборудованы 414 пляжных территорий, только 75 из них подключены к единой системе.