Более 15 «степных» пляжей появится на Кубани

Глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу привести в порядок все пляжи к 1 июня. Каждый из них — сейчас их насчитывается 565 — должен получить заключение Роспотребнадзора. Кроме того, нужно установить камеры и подключить к комплексу «Безопасный город». Сейчас видеонаблюдением оборудованы 414 пляжных территорий, только 75 из них подключены к единой системе.
— Еще один момент касается жалоб людей на недоступность пляжей. Они должны быть в свободном доступе. Никто не может самовольно перекрывать проход на пляжи и устанавливать свои правила, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Также на пляжных территориях не должно быть нестационарных торговых объектов — их необходимо убрать до 1 июня.
Добавим, сейчас на Кубани 86 пляжей являются обладателями высшей оценки — «синий флаг». Основная часть из них находится в Сочи. Еще около 20 новых или обновленных территорий откроются в этом году. Среди самых ожидаемых — «Ривьера» и «Звездный» в Сочи, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.