В Башкирии сообщили, как школьники будут отдыхать и учиться в майские праздники.

По данным регионального минобразования, первомайские праздники в 2024 году продлятся четыре дня с 28 апреля по 1 мая: 27 апреля (суббота) — учебный день за 29 апреля (понедельник). Образовательным организациям рекомендовано сократить продолжительность уроков в этот день.
29 и 30 апреля — неучебные дни.
Четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая — учебные дни по учебному календарю. При этом 2 мая во всех образовательных организациях традиционно состоятся поднятие флагов, исполнение гимнов и внеурочное занятие «Разговоры о важном».
4, 5 мая (суббота, воскресенье) — выходные дни.
«Уважаемые родители, ребята! Помните о простых правилах безопасности: в быту, на дорогах, в общественных местах, при езде на велосипеде, самокате. Соблюдайте правила пожарной безопасности, правила поведения на воде и на объектах железной дороги. Напоминаю, что несовершеннолетним детям нельзя находиться после 22 часов на улице без сопровождения родителей (законных представителей)», — обратился в связи с длительными выходными к жителям республики министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.