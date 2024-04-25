В Башкирии сообщили, как школьники будут отдыхать и учиться в майские праздники.

4, 5 мая (суббота, воскресенье) — выходные дни.



«Уважаемые родители, ребята! Помните о простых правилах безопасности: в быту, на дорогах, в общественных местах, при езде на велосипеде, самокате. Соблюдайте правила пожарной безопасности, правила поведения на воде и на объектах железной дороги. Напоминаю, что несовершеннолетним детям нельзя находиться после 22 часов на улице без сопровождения родителей (законных представителей)», — обратился в связи с длительными выходными к жителям республики министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.